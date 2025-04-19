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В Китае обвинили США в нарушении правил международной торговли
В Китае обвинили США в нарушении правил международной торговли - РИА Новости, 19.04.2025
В Китае обвинили США в нарушении правил международной торговли
Необоснованное подавление США судостроительной промышленности Китая грубо нарушает правила международной торговли, заявили в ассоциации судостроительной... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T08:54:00+03:00
2025-04-19T08:54:00+03:00
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ПЕКИН, 19 апр – РИА Новости. Необоснованное подавление США судостроительной промышленности Китая грубо нарушает правила международной торговли, заявили в ассоциации судостроительной промышленности Китая. Реакция последовала в ответ на заявление США о введении портового сбора с судов китайского производства. "Необоснованное подавление судостроительной промышленности Китая со стороны США, основанное на ложных обвинениях и вводящих в заблуждение расследованиях, является грубым нарушением правил международной торговли и серьезным подрывом скоординированного развития мировой морской отрасли", - говорится в заявлении ассоциации, опубликованной в официальном аккаунте в соцсети WeChat. В ассоциации добавили, что упадок судостроительной промышленности США является плачевным результатом протекционизма и "не имеет никакого отношения к Китаю". Судостроители КНР также призвали международную морскую отрасль совместно противостоять "недальновидному поведению" США и совместно поддерживать справедливую рыночную среду. "Судостроительная промышленность Китая обладает уверенностью и силой противостоять различным рискам и вызовам", - добавили в ассоциации.
https://ria.ru/20250414/kitay-2011067731.html
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сша, китай, wechat, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, WeChat, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
В Китае обвинили США в нарушении правил международной торговли
Судостроители в КНР обвинили США в попытке подавить развитие отрасли в Китае