https://ria.ru/20250419/kitaj-2012223347.html

Китай успешно вывел на орбиту группу из шести спутников

Китай успешно вывел на орбиту группу из шести спутников - РИА Новости, 19.04.2025

Китай успешно вывел на орбиту группу из шести спутников

Китай успешно вывел на орбиту группу из шести спутников "Шиянь-27" для исследования околоземного пространства, сообщает Китайская корпорация космической науки и РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T05:28:00+03:00

2025-04-19T05:28:00+03:00

2025-04-19T07:01:00+03:00

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ПЕКИН, 19 апр — РИА Новости. Китай успешно вывел на орбиту группу из шести спутников "Шиянь-27" для исследования околоземного пространства, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).Запуск состоялся в 6.51 по местному времени с космодрома "Тайюань", который находится в провинции Шаньси на севере центральной части Китая. Ракета-носитель "Чанчжэн-6" вывела на орбиту шесть спутников.Спутники "Шиянь-27", как отмечает корпорация, в основном используются для исследования околоземного пространства и проведения технических испытаний соответствующих технологий.Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это стало 570-м запуском.

https://ria.ru/20250416/kosmos-2011652860.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, китай, шаньси, в мире