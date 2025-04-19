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Китай успешно вывел на орбиту группу из шести спутников - РИА Новости, 19.04.2025
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05:28 19.04.2025 (обновлено: 07:01 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/kitaj-2012223347.html
Китай успешно вывел на орбиту группу из шести спутников
Китай успешно вывел на орбиту группу из шести спутников - РИА Новости, 19.04.2025
Китай успешно вывел на орбиту группу из шести спутников
Китай успешно вывел на орбиту группу из шести спутников "Шиянь-27" для исследования околоземного пространства, сообщает Китайская корпорация космической науки и РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T05:28:00+03:00
2025-04-19T07:01:00+03:00
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ПЕКИН, 19 апр — РИА Новости. Китай успешно вывел на орбиту группу из шести спутников "Шиянь-27" для исследования околоземного пространства, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).Запуск состоялся в 6.51 по местному времени с космодрома "Тайюань", который находится в провинции Шаньси на севере центральной части Китая. Ракета-носитель "Чанчжэн-6" вывела на орбиту шесть спутников.Спутники "Шиянь-27", как отмечает корпорация, в основном используются для исследования околоземного пространства и проведения технических испытаний соответствующих технологий.Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это стало 570-м запуском.
https://ria.ru/20250416/kosmos-2011652860.html
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космос - риа наука, китай, шаньси, в мире
Космос - РИА Наука, Китай, Шаньси, В мире
Китай успешно вывел на орбиту группу из шести спутников

Китай успешно вывел на орбиту группу из шести спутников "Шиянь-27"

© РИА Новости / Сергей КазакЗапуск ракеты в Китае
Запуск ракеты в Китае - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Сергей Казак
Запуск ракеты в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 апр — РИА Новости. Китай успешно вывел на орбиту группу из шести спутников "Шиянь-27" для исследования околоземного пространства, сообщает Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).
Запуск состоялся в 6.51 по местному времени с космодрома "Тайюань", который находится в провинции Шаньси на севере центральной части Китая. Ракета-носитель "Чанчжэн-6" вывела на орбиту шесть спутников.
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Спутники "Шиянь-27", как отмечает корпорация, в основном используются для исследования околоземного пространства и проведения технических испытаний соответствующих технологий.
Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это стало 570-м запуском.
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