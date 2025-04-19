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В Киеве задержали подростков, избивших военнослужащего

В Киеве задержали подростков, избивших военнослужащего - РИА Новости, 19.04.2025

В Киеве задержали подростков, избивших военнослужащего

Полиция Киева сообщила о задержании в субботу еще двух подростков 15 и 17 лет, причастных к избиению военнослужащего в столичном парке, им грозит до четырех лет РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T16:21:00+03:00

2025-04-19T16:21:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Полиция Киева сообщила о задержании в субботу еще двух подростков 15 и 17 лет, причастных к избиению военнослужащего в столичном парке, им грозит до четырех лет лишения свободы за хулиганство. Киевская полиция в пятницу заявила, что в Гидропарке группа подростков избила ногами военнослужащего, двоих нападавших удалось задержать в тот же день. "Сегодня, в результате проведенных оперативных мероприятий, полицейские задержали еще двух нападавших - это киевляне в возрасте 15 и 17 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции. По данному факту следователи начали уголовное производство по статье уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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