https://ria.ru/20250419/kiberataki-2012227202.html
В России выросло число кибератак на финансовый сектор
В России выросло число кибератак на финансовый сектор - РИА Новости, 19.04.2025
В России выросло число кибератак на финансовый сектор
Число кибератак на финансовый сектор в России выросло более чем вдвое в прошлом квартале по сравнению с тем же периодом 2024 года, тогда как общий объем... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T07:34:00+03:00
2025-04-19T07:34:00+03:00
2025-04-19T07:34:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Число кибератак на финансовый сектор в России выросло более чем вдвое в прошлом квартале по сравнению с тем же периодом 2024 года, тогда как общий объем инцидентов во всех сферах за год практически не изменился, подсчитали для РИА Новости аналитики центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC (входит в группу МТС). "В первом квартале текущего года финансовый сектор столкнулся с беспрецедентным ростом кибератак - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось в 2,2 раза. При этом совокупный объем инцидентов информационной безопасности за эти периоды практически одинаков", - сообщили в компании, добавив, что пик активности на все секторы был зафиксирован в феврале. Также отмечается усиление вредоносной активности в отношении банковской отрасли в конце прошлого года. Если за первые три квартала среднемесячное количество попыток взлома российских банков составляло около 1,5 тысяч, то в четвертом квартале оно превысило 2,5 тысячи. Этот всплеск хакерской активности стал предвестником дальнейшей эскалации угроз в 2025 году: в первом квартале специалисты помогали банкам отражать свыше 2 тысяч атак ежемесячно, уточнили в компании. По подсчетам аналитиков, за отчётный квартал 13,5% атак на финансовый сектор носили критический характер. К таким инцидентам относятся целенаправленные атаки на ключевые банковские системы, в том числе атаки через IT-подрядчиков, попытки кражи конфиденциальных данных и дестабилизации банковских бизнес-процессов. "Финансовый сектор находится под постоянным прицелом киберпреступников, и 2025 год начался с нового витка киберугроз. Злоумышленники все чаще используют средства автоматизации атак, с помощью которых попытки проникновения могут вестись десятки часов без перерыва с перебором всех возможных векторов атак", - подытожил технический руководитель RED Security SOC Ильназ Гатауллин.
https://ria.ru/20250402/psb-2008941967.html
https://ria.ru/20240903/posledstvija-1970127379.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, технологии, россия, мтс
Экономика, Технологии, Россия, МТС
В России выросло число кибератак на финансовый сектор
Число кибератак на финансовый сектор в России в первом квартале выросло вдвое
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Число кибератак на финансовый сектор в России выросло более чем вдвое в прошлом квартале по сравнению с тем же периодом 2024 года, тогда как общий объем инцидентов во всех сферах за год практически не изменился, подсчитали для РИА Новости аналитики центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC (входит в группу МТС).
"В первом квартале текущего года финансовый сектор столкнулся с беспрецедентным ростом кибератак - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось в 2,2 раза. При этом совокупный объем инцидентов информационной безопасности за эти периоды практически одинаков", - сообщили в компании, добавив, что пик активности на все секторы был зафиксирован в феврале.
Также отмечается усиление вредоносной активности в отношении банковской отрасли в конце прошлого года. Если за первые три квартала среднемесячное количество попыток взлома российских банков составляло около 1,5 тысяч, то в четвертом квартале оно превысило 2,5 тысячи.
Этот всплеск хакерской активности стал предвестником дальнейшей эскалации угроз в 2025 году: в первом квартале специалисты помогали банкам отражать свыше 2 тысяч атак ежемесячно, уточнили в компании.
По подсчетам аналитиков, за отчётный квартал 13,5% атак на финансовый сектор носили критический характер. К таким инцидентам относятся целенаправленные атаки на ключевые банковские системы, в том числе атаки через IT-подрядчиков, попытки кражи конфиденциальных данных и дестабилизации банковских бизнес-процессов.
"Финансовый сектор находится под постоянным прицелом киберпреступников, и 2025 год начался с нового витка киберугроз. Злоумышленники все чаще используют средства автоматизации атак, с помощью которых попытки проникновения могут вестись десятки часов без перерыва с перебором всех возможных векторов атак", - подытожил технический руководитель RED Security SOC Ильназ Гатауллин.