https://ria.ru/20250419/khram-2012328126.html
Тысячи человек пришли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Тысячи человек пришли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 20.04.2025
Тысячи человек пришли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Тысячи человек собрались на ночное пасхальное патриаршее богослужение в столичном храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-19T23:56:00+03:00
2025-04-19T23:56:00+03:00
2025-04-20T00:01:00+03:00
религия
иисус христос
русская православная церковь
пасха
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012328720_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_986607f69122003839c87be05348d2b4.jpg
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Тысячи человек собрались на ночное пасхальное патриаршее богослужение в столичном храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. Сам верхний храм, где проходит пасхальное богослужение, вмещает до десяти тысяч человек, указано на его сайте. Как ожидается, богослужение возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Пасхальное богослужение как правило начинается в 23.30 с пасхальной полунощницы – короткой службы, после которой духовенство и миряне совершают крестный ход вокруг храма. Крестный ход символизирует жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом и первыми узнали о его Воскресении. Процессия останавливается у закрытых дверей храма, как жены-мироносицы у гробницы, в которой был похоронен Спасатель. Первые возгласы "Христос Воскресе!" произносят еще на улице, у закрытых дверей. Как гласит Евангелие, ангел отвалил камень и возвестил о Воскресении Христовом - так же открываются двери храма, и начинается торжественная пасхальная служба. После пасхальной утрени служат литургию. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которое произошло вследствие Воскресения Иисуса Христа.
https://ria.ru/20250419/ogon-2012328028.html
https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/13/2012328720_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8e0d525fe8d968f7217fa61455aaf532.jpg
Тысячи человек на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
Тысячи человек на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.
2025-04-19T23:56
true
PT0M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иисус христос, русская православная церковь, пасха, москва
Религия, Иисус Христос, Русская православная церковь, Пасха, Москва
Тысячи человек пришли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Тысячи человек собрались на ночное пасхальное служение в храме Христа Спасителя