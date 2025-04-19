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Тысячи человек пришли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 20.04.2025
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Религия
 
23:56 19.04.2025 (обновлено: 00:01 20.04.2025)
https://ria.ru/20250419/khram-2012328126.html
Тысячи человек пришли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Тысячи человек пришли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 20.04.2025
Тысячи человек пришли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя
Тысячи человек собрались на ночное пасхальное патриаршее богослужение в столичном храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2025
2025-04-19T23:56:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Тысячи человек собрались на ночное пасхальное патриаршее богослужение в столичном храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. Сам верхний храм, где проходит пасхальное богослужение, вмещает до десяти тысяч человек, указано на его сайте. Как ожидается, богослужение возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Пасхальное богослужение как правило начинается в 23.30 с пасхальной полунощницы – короткой службы, после которой духовенство и миряне совершают крестный ход вокруг храма. Крестный ход символизирует жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом и первыми узнали о его Воскресении. Процессия останавливается у закрытых дверей храма, как жены-мироносицы у гробницы, в которой был похоронен Спасатель. Первые возгласы "Христос Воскресе!" произносят еще на улице, у закрытых дверей. Как гласит Евангелие, ангел отвалил камень и возвестил о Воскресении Христовом - так же открываются двери храма, и начинается торжественная пасхальная служба. После пасхальной утрени служат литургию. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которое произошло вследствие Воскресения Иисуса Христа.
https://ria.ru/20250419/ogon-2012328028.html
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353
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Тысячи человек на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя
Тысячи человек на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.
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иисус христос, русская православная церковь, пасха, москва
Религия, Иисус Христос, Русская православная церковь, Пасха, Москва
Тысячи человек пришли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Тысячи человек собрались на ночное пасхальное служение в храме Христа Спасителя

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Тысячи человек собрались на ночное пасхальное патриаршее богослужение в столичном храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости.
Сам верхний храм, где проходит пасхальное богослужение, вмещает до десяти тысяч человек, указано на его сайте.
Вид на кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Благодатный огонь доставили на пасхальную службу в Москве
Вчера, 23:55
Как ожидается, богослужение возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Пасхальное богослужение как правило начинается в 23.30 с пасхальной полунощницы – короткой службы, после которой духовенство и миряне совершают крестный ход вокруг храма. Крестный ход символизирует жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом и первыми узнали о его Воскресении. Процессия останавливается у закрытых дверей храма, как жены-мироносицы у гробницы, в которой был похоронен Спасатель.
Первые возгласы "Христос Воскресе!" произносят еще на улице, у закрытых дверей. Как гласит Евангелие, ангел отвалил камень и возвестил о Воскресении Христовом - так же открываются двери храма, и начинается торжественная пасхальная служба. После пасхальной утрени служат литургию.
Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которое произошло вследствие Воскресения Иисуса Христа.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием
Вчера, 10:03
 
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