https://ria.ru/20250419/khram-2012328126.html

Тысячи человек пришли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Тысячи человек пришли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 20.04.2025

Тысячи человек пришли на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Тысячи человек собрались на ночное пасхальное патриаршее богослужение в столичном храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-19T23:56:00+03:00

2025-04-19T23:56:00+03:00

2025-04-20T00:01:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Тысячи человек собрались на ночное пасхальное патриаршее богослужение в столичном храме Христа Спасителя, передает корреспондент РИА Новости. Сам верхний храм, где проходит пасхальное богослужение, вмещает до десяти тысяч человек, указано на его сайте. Как ожидается, богослужение возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Пасхальное богослужение как правило начинается в 23.30 с пасхальной полунощницы – короткой службы, после которой духовенство и миряне совершают крестный ход вокруг храма. Крестный ход символизирует жен-мироносиц, которые пришли помазать тело Иисуса Христа благовонным маслом и первыми узнали о его Воскресении. Процессия останавливается у закрытых дверей храма, как жены-мироносицы у гробницы, в которой был похоронен Спасатель. Первые возгласы "Христос Воскресе!" произносят еще на улице, у закрытых дверей. Как гласит Евангелие, ангел отвалил камень и возвестил о Воскресении Христовом - так же открываются двери храма, и начинается торжественная пасхальная служба. После пасхальной утрени служат литургию. Пасху, или Воскресение Христово, в 2025 году в РПЦ встречают 20 апреля. Но торжество продолжается почти 40 дней, а особенно ярко - первую неделю после Пасхи, ее называют Светлой. В храмах каждый день проходят праздничные богослужения с крестным ходом, царские врата открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью, которое произошло вследствие Воскресения Иисуса Христа.

https://ria.ru/20250419/ogon-2012328028.html

https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html

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Тысячи человек на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя Тысячи человек на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. 2025-04-19T23:56 true PT0M17S

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иисус христос, русская православная церковь, пасха, москва