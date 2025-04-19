Российский посол принял участие в крестном ходе в храме Гроба Господня
Посол России в Израиле Викторов принял участие в крестном ходе вокруг Кувуклии
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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр - РИА Новости. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов принял участие в крестном ходе вместе с процессией Иерусалимского патриарха вокруг Кувуклии в храме Гроба Господня в рамках церемонии схождения Благодатного огня, передает корреспондент РИА Новости.
Викторов обошел Кувуклию, идя рядом с патриархом Иерусалима и всей Палестины Феофилом III и главой Русской духовной миссии (РМД) отцом Вассианом.
Двадцатого марта патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил III вручил послу России в Израиле Анатолию Викторову орден Святого Животворящего Креста Господня II степени. Это высшая награда, которая вручается патриархом Иерусалимской православной церкви за значительный вклад в сохранение христианского наследия Святой земли, укрепление межконфессионального диалога и поддержку христианских традиций.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
Затем огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя. В этом году делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по традиции доставит Благодатный огонь в Москву специальным рейсом из Иерусалима накануне Пасхи.
С 2003 года ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение в российскую столицу к Пасхе благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму".