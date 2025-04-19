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Российский посол принял участие в крестном ходе в храме Гроба Господня - РИА Новости, 19.04.2025
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Религия
 
14:34 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/khram-2012267473.html
Российский посол принял участие в крестном ходе в храме Гроба Господня
Российский посол принял участие в крестном ходе в храме Гроба Господня - РИА Новости, 19.04.2025
Российский посол принял участие в крестном ходе в храме Гроба Господня
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов принял участие в крестном ходе вместе с процессией Иерусалимского патриарха вокруг Кувуклии в храме Гроба Господня в рамках РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:34:00+03:00
2025-04-19T14:34:00+03:00
религия
иерусалим
палестина
россия
анатолий викторов
феофил iii (патриарх иерусалимский)
иисус христос
иерусалимская православная церковь
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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр - РИА Новости. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов принял участие в крестном ходе вместе с процессией Иерусалимского патриарха вокруг Кувуклии в храме Гроба Господня в рамках церемонии схождения Благодатного огня, передает корреспондент РИА Новости. Викторов обошел Кувуклию, идя рядом с патриархом Иерусалима и всей Палестины Феофилом III и главой Русской духовной миссии (РМД) отцом Вассианом. Двадцатого марта патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил III вручил послу России в Израиле Анатолию Викторову орден Святого Животворящего Креста Господня II степени. Это высшая награда, которая вручается патриархом Иерусалимской православной церкви за значительный вклад в сохранение христианского наследия Святой земли, укрепление межконфессионального диалога и поддержку христианских традиций. Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Затем огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя. В этом году делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по традиции доставит Благодатный огонь в Москву специальным рейсом из Иерусалима накануне Пасхи. С 2003 года ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение в российскую столицу к Пасхе благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму".
https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html
https://ria.ru/20250419/ogon-2012251846.html
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иерусалим, палестина, россия, анатолий викторов, феофил iii (патриарх иерусалимский), иисус христос, иерусалимская православная церковь, религиозные праздники
Религия, Иерусалим, Палестина, Россия, Анатолий Викторов, Феофил III (Патриарх Иерусалимский), Иисус Христос, Иерусалимская православная церковь, Религиозные праздники
Российский посол принял участие в крестном ходе в храме Гроба Господня

Посол России в Израиле Викторов принял участие в крестном ходе вокруг Кувуклии

© РИА Новости / Антон СкрипуновХрам Гроба Господня в Иерусалиме
Храм Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Антон Скрипунов
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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр - РИА Новости. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов принял участие в крестном ходе вместе с процессией Иерусалимского патриарха вокруг Кувуклии в храме Гроба Господня в рамках церемонии схождения Благодатного огня, передает корреспондент РИА Новости.
Викторов обошел Кувуклию, идя рядом с патриархом Иерусалима и всей Палестины Феофилом III и главой Русской духовной миссии (РМД) отцом Вассианом.
Благодатный огонь - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Схождение Благодатного огня 2025: когда проходит, значение для верующих
Вчера, 00:49
Двадцатого марта патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил III вручил послу России в Израиле Анатолию Викторову орден Святого Животворящего Креста Господня II степени. Это высшая награда, которая вручается патриархом Иерусалимской православной церкви за значительный вклад в сохранение христианского наследия Святой земли, укрепление межконфессионального диалога и поддержку христианских традиций.
Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.
Затем огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя. В этом году делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по традиции доставит Благодатный огонь в Москву специальным рейсом из Иерусалима накануне Пасхи.
С 2003 года ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение в российскую столицу к Пасхе благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму".
Кувуклия в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В храме Гроба Господня началась литания перед схождением Благодатного огня
Вчера, 12:47
 
РелигияИерусалимПалестинаРоссияАнатолий ВикторовФеофил III (Патриарх Иерусалимский)Иисус ХристосИерусалимская православная церковьРелигиозные праздники
 
 
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