https://ria.ru/20250419/khram-2012267473.html

Российский посол принял участие в крестном ходе в храме Гроба Господня

Российский посол принял участие в крестном ходе в храме Гроба Господня - РИА Новости, 19.04.2025

Российский посол принял участие в крестном ходе в храме Гроба Господня

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов принял участие в крестном ходе вместе с процессией Иерусалимского патриарха вокруг Кувуклии в храме Гроба Господня в рамках РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T14:34:00+03:00

2025-04-19T14:34:00+03:00

2025-04-19T14:34:00+03:00

религия

иерусалим

палестина

россия

анатолий викторов

феофил iii (патриарх иерусалимский)

иисус христос

иерусалимская православная церковь

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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр - РИА Новости. Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов принял участие в крестном ходе вместе с процессией Иерусалимского патриарха вокруг Кувуклии в храме Гроба Господня в рамках церемонии схождения Благодатного огня, передает корреспондент РИА Новости. Викторов обошел Кувуклию, идя рядом с патриархом Иерусалима и всей Палестины Феофилом III и главой Русской духовной миссии (РМД) отцом Вассианом. Двадцатого марта патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил III вручил послу России в Израиле Анатолию Викторову орден Святого Животворящего Креста Господня II степени. Это высшая награда, которая вручается патриархом Иерусалимской православной церкви за значительный вклад в сохранение христианского наследия Святой земли, укрепление межконфессионального диалога и поддержку христианских традиций. Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году христиане отметят Пасху 20 апреля, ее дата совпадет для западной и восточной ветвей христианства. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Затем огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя. В этом году делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по традиции доставит Благодатный огонь в Москву специальным рейсом из Иерусалима накануне Пасхи. С 2003 года ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение в российскую столицу к Пасхе благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму".

https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html

https://ria.ru/20250419/ogon-2012251846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иерусалим, палестина, россия, анатолий викторов, феофил iii (патриарх иерусалимский), иисус христос, иерусалимская православная церковь, религиозные праздники