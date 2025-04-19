https://ria.ru/20250419/khinshteyn-2012277827.html

Освобождение Курской области становится все ближе, заявил Хинштейн

Освобождение Курской области становится все ближе, заявил Хинштейн - РИА Новости, 19.04.2025

Освобождение Курской области становится все ближе, заявил Хинштейн

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале, что над захваченным ранее ВСУ селом Олешня Суджанского района поднят российский... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T16:01:00+03:00

2025-04-19T16:01:00+03:00

2025-04-19T16:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

александр хинштейн

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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КУРСК, 19 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале, что над захваченным ранее ВСУ селом Олешня Суджанского района поднят российский флаг, а час окончательного освобождения Курской земли - все ближе. В субботу Минобороны РФ сообщило, что российская группировка "Север" освободила от ВСУ Олешню в Курской области. "Над селом поднят российский флаг. Час окончательного освобождения Курской земли - все ближе. Молимся за наших героев и верим в них!" - написал Хинштейн. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250419/kursk-2012230948.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

суджанский район

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россия, курская область, суджанский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф