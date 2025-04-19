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Освобождение Курской области становится все ближе, заявил Хинштейн - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 19.04.2025 (обновлено: 16:04 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/khinshteyn-2012277827.html
Освобождение Курской области становится все ближе, заявил Хинштейн
Освобождение Курской области становится все ближе, заявил Хинштейн - РИА Новости, 19.04.2025
Освобождение Курской области становится все ближе, заявил Хинштейн
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале, что над захваченным ранее ВСУ селом Олешня Суджанского района поднят российский... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:01:00+03:00
2025-04-19T16:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСК, 19 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале, что над захваченным ранее ВСУ селом Олешня Суджанского района поднят российский флаг, а час окончательного освобождения Курской земли - все ближе. В субботу Минобороны РФ сообщило, что российская группировка "Север" освободила от ВСУ Олешню в Курской области. "Над селом поднят российский флаг. Час окончательного освобождения Курской земли - все ближе. Молимся за наших героев и верим в них!" - написал Хинштейн. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250419/kursk-2012230948.html
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россия
курская область
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россия, курская область, суджанский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Освобождение Курской области становится все ближе, заявил Хинштейн

Хинштейн заявил, что час окончательного освобождения Курской земли все ближе

© РИА Новости / Анар МовсумовАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 19 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале, что над захваченным ранее ВСУ селом Олешня Суджанского района поднят российский флаг, а час окончательного освобождения Курской земли - все ближе.
В субботу Минобороны РФ сообщило, что российская группировка "Север" освободила от ВСУ Олешню в Курской области.
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"Над селом поднят российский флаг. Час окончательного освобождения Курской земли - все ближе. Молимся за наших героев и верим в них!" - написал Хинштейн.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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