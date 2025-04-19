https://ria.ru/20250419/khinshteyn-2012277827.html
Освобождение Курской области становится все ближе, заявил Хинштейн
Освобождение Курской области становится все ближе, заявил Хинштейн - РИА Новости, 19.04.2025
Освобождение Курской области становится все ближе, заявил Хинштейн
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале, что над захваченным ранее ВСУ селом Олешня Суджанского района поднят российский... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:01:00+03:00
2025-04-19T16:01:00+03:00
2025-04-19T16:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСК, 19 апр - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в Telegram-канале, что над захваченным ранее ВСУ селом Олешня Суджанского района поднят российский флаг, а час окончательного освобождения Курской земли - все ближе. В субботу Минобороны РФ сообщило, что российская группировка "Север" освободила от ВСУ Олешню в Курской области. "Над селом поднят российский флаг. Час окончательного освобождения Курской земли - все ближе. Молимся за наших героев и верим в них!" - написал Хинштейн. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250419/kursk-2012230948.html
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россия, курская область, суджанский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Освобождение Курской области становится все ближе, заявил Хинштейн
Хинштейн заявил, что час окончательного освобождения Курской земли все ближе