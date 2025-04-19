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Глава Химок Землякова приняла участие в общегородском субботнике - РИА Новости, 19.04.2025
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20:47 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/khimki-2012315693.html
Глава Химок Землякова приняла участие в общегородском субботнике
Глава Химок Землякова приняла участие в общегородском субботнике - РИА Новости, 19.04.2025
Глава Химок Землякова приняла участие в общегородском субботнике
Глава Химок Елена Землякова вместе с жителями приняла участие в общегородском субботнике, сообщает пресс-служба администрации горокруга. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T20:47:00+03:00
2025-04-19T20:47:00+03:00
московская область (подмосковье)
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова вместе с жителями приняла участие в общегородском субботнике, сообщает пресс-служба администрации горокруга. Центральная локация была организована вблизи железнодорожной станции "Левобережная". Локацию для уборки выбрали сами химчане. Вместе с химчанами участие в уборке лесополосы приняли депутат Госдумы Ирина Роднина, депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов, а также сотрудники администрации, предприятий, члены политических партий, общественных организаций, депутаты, волонтеры и студенты. "Все вместе мы сделали наш округ еще более уютным и чистым. На центральной площадке распилили поваленные деревья, переработали в щепу, которую затем используем для наполнения грунта", — сказала Землякова. В честь праздника труда, который отмечается в Подмосковье ежегодно в третью субботу апреля, наградили трудовые коллективы ООО "МГМ Логистик", МП "Химкиэлектротранс", АО "Шереметьево безопасность", АО НПО "Энергомаш", МАП №8 филиала АО "Мострансавто", ФГУП НПЦ "Фармзащита", ООО "Автохимпроект" и ООО "Асгард". Уборку также провели в Старых Химках, Сходне, Луневском, Подрезково и Кутузовском.
https://ria.ru/20250325/khimki-2007183225.html
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химки (городской округ в московской области)
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московская область (подмосковье), химки (городской округ в московской области)
Московская область (Подмосковье), Химки (городской округ в Московской области)
Глава Химок Землякова приняла участие в общегородском субботнике

Землякова приняла участие в общегородском субботнике в Химках

© Фото : пресс-служба администрации ХимокГлава Химок Елена Землякова приняла участие в общегородском субботнике
Глава Химок Елена Землякова приняла участие в общегородском субботнике - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Фото : пресс-служба администрации Химок
Глава Химок Елена Землякова приняла участие в общегородском субботнике
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Глава Химок Елена Землякова вместе с жителями приняла участие в общегородском субботнике, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Центральная локация была организована вблизи железнодорожной станции "Левобережная". Локацию для уборки выбрали сами химчане.
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Вместе с химчанами участие в уборке лесополосы приняли депутат Госдумы Ирина Роднина, депутаты Мособлдумы Михаил Раев и Владислав Мирзонов, а также сотрудники администрации, предприятий, члены политических партий, общественных организаций, депутаты, волонтеры и студенты.
"Все вместе мы сделали наш округ еще более уютным и чистым. На центральной площадке распилили поваленные деревья, переработали в щепу, которую затем используем для наполнения грунта", — сказала Землякова.
В честь праздника труда, который отмечается в Подмосковье ежегодно в третью субботу апреля, наградили трудовые коллективы ООО "МГМ Логистик", МП "Химкиэлектротранс", АО "Шереметьево безопасность", АО НПО "Энергомаш", МАП №8 филиала АО "Мострансавто", ФГУП НПЦ "Фармзащита", ООО "Автохимпроект" и ООО "Асгард".
Уборку также провели в Старых Химках, Сходне, Луневском, Подрезково и Кутузовском.
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Московская область (Подмосковье)Химки (городской округ в Московской области)
 
 
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