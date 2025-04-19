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Членство Украины в НАТО не обсуждается, заявил спецпосланник Трампа
Членство Украины в НАТО не обсуждается, заявил спецпосланник Трампа - РИА Новости, 19.04.2025
Членство Украины в НАТО не обсуждается, заявил спецпосланник Трампа
Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил в интервью Fox News об отсутствии перспектив у Украины на членство в НАТО. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T17:36:00+03:00
2025-04-19T17:36:00+03:00
2025-04-19T17:36:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил в интервью Fox News об отсутствии перспектив у Украины на членство в НАТО. "Проблема вступления Украины в НАТО не обсуждается", - заявил Келлог.По его словам, Украина не станет частью альянса. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о том, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, а урегулирование выходит за рамки "так называемых пяти территорий" (Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области - ред.), в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
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в мире, украина, сша, луганская народная республика, кит келлог, стив уиткофф, нато
В мире, Украина, США, Луганская Народная Республика, Кит Келлог, Стив Уиткофф, НАТО
Членство Украины в НАТО не обсуждается, заявил спецпосланник Трампа
Келлог заявил об отсутствии перспектив у Украины на членство в НАТО