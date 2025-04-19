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Членство Украины в НАТО не обсуждается, заявил спецпосланник Трампа - РИА Новости, 19.04.2025
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17:36 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/kellog-2012291455.html
Членство Украины в НАТО не обсуждается, заявил спецпосланник Трампа
Членство Украины в НАТО не обсуждается, заявил спецпосланник Трампа - РИА Новости, 19.04.2025
Членство Украины в НАТО не обсуждается, заявил спецпосланник Трампа
Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил в интервью Fox News об отсутствии перспектив у Украины на членство в НАТО. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T17:36:00+03:00
2025-04-19T17:36:00+03:00
в мире
украина
сша
луганская народная республика
кит келлог
стив уиткофф
нато
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил в интервью Fox News об отсутствии перспектив у Украины на членство в НАТО. "Проблема вступления Украины в НАТО не обсуждается", - заявил Келлог.По его словам, Украина не станет частью альянса. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о том, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, а урегулирование выходит за рамки "так называемых пяти территорий" (Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области - ред.), в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
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в мире, украина, сша, луганская народная республика, кит келлог, стив уиткофф, нато
В мире, Украина, США, Луганская Народная Республика, Кит Келлог, Стив Уиткофф, НАТО
Членство Украины в НАТО не обсуждается, заявил спецпосланник Трампа

Келлог заявил об отсутствии перспектив у Украины на членство в НАТО

© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил в интервью Fox News об отсутствии перспектив у Украины на членство в НАТО.
"Проблема вступления Украины в НАТО не обсуждается", - заявил Келлог.
По его словам, Украина не станет частью альянса.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о том, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, а урегулирование выходит за рамки "так называемых пяти территорий" (Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области - ред.), в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
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В миреУкраинаСШАЛуганская Народная РеспубликаКит КеллогСтив УиткоффНАТО
 
 
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