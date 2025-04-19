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Глава МИД Италии прокомментировал пасхальное перемирие
Глава МИД Италии прокомментировал пасхальное перемирие - РИА Новости, 19.04.2025
Глава МИД Италии прокомментировал пасхальное перемирие
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, назвал важным каждый сигнал в... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T22:24:00+03:00
2025-04-19T22:24:00+03:00
2025-04-19T22:54:00+03:00
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пасхальное перемирие, объявленное путиным
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РИМ, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, назвал важным каждый сигнал в направлении к миру на Украине. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Каждый сигнал в направлении к миру важен, как я всегда говорил, призывая все стороны к переговорам", - сказано в заявлении министра.
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В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Антонио Таяни, МИД Италии, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Глава МИД Италии прокомментировал пасхальное перемирие
Глава МИД Италии Таяни: каждый сигнал в направлении к миру на Украине важен