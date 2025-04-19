https://ria.ru/20250419/italiya-2012321948.html

Глава МИД Италии прокомментировал пасхальное перемирие

Глава МИД Италии прокомментировал пасхальное перемирие - РИА Новости, 19.04.2025

Глава МИД Италии прокомментировал пасхальное перемирие

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, назвал важным каждый сигнал в... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T22:24:00+03:00

2025-04-19T22:24:00+03:00

2025-04-19T22:54:00+03:00

в мире

россия

украина

владимир путин

антонио таяни

мид италии

пасхальное перемирие, объявленное путиным

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РИМ, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, назвал важным каждый сигнал в направлении к миру на Украине. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Каждый сигнал в направлении к миру важен, как я всегда говорил, призывая все стороны к переговорам", - сказано в заявлении министра.

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