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Глава МИД Италии прокомментировал пасхальное перемирие - РИА Новости, 19.04.2025
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22:24 19.04.2025 (обновлено: 22:54 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/italiya-2012321948.html
Глава МИД Италии прокомментировал пасхальное перемирие
Глава МИД Италии прокомментировал пасхальное перемирие - РИА Новости, 19.04.2025
Глава МИД Италии прокомментировал пасхальное перемирие
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, назвал важным каждый сигнал в... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T22:24:00+03:00
2025-04-19T22:54:00+03:00
в мире
россия
украина
владимир путин
антонио таяни
мид италии
пасхальное перемирие, объявленное путиным
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РИМ, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, назвал важным каждый сигнал в направлении к миру на Украине. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Каждый сигнал в направлении к миру важен, как я всегда говорил, призывая все стороны к переговорам", - сказано в заявлении министра.
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в мире, россия, украина, владимир путин, антонио таяни, мид италии, пасхальное перемирие, объявленное путиным
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Антонио Таяни, МИД Италии, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Глава МИД Италии прокомментировал пасхальное перемирие

Глава МИД Италии Таяни: каждый сигнал в направлении к миру на Украине важен

© AP Photo / Andrew MedichiniАнтонио Таяни
Антонио Таяни - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Антонио Таяни. Архивное фото
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РИМ, 19 апр - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, комментируя объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, назвал важным каждый сигнал в направлении к миру на Украине.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
"Каждый сигнал в направлении к миру важен, как я всегда говорил, призывая все стороны к переговорам", - сказано в заявлении министра.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Эксперт прокомментировал пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Вчера, 19:29
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ПутинАнтонио ТаяниМИД ИталииПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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