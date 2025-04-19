https://ria.ru/20250419/istorik-2012318852.html

Ливийский эксперт назвал пасхальную инициативу Путина сигналом Вашингтону

Ливийский эксперт назвал пасхальную инициативу Путина сигналом Вашингтону - РИА Новости, 19.04.2025

Ливийский эксперт назвал пасхальную инициативу Путина сигналом Вашингтону

Инициативу президента РФ Владимира Путина о пасхальном перемирии с Украиной можно расценивать как послание президенту США Дональду Трампу о том, что РФ не... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T21:40:00+03:00

2025-04-19T21:40:00+03:00

2025-04-19T21:40:00+03:00

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пасхальное перемирие, объявленное путиным

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БЕНГАЗИ, 19 апр - РИА Новости. Инициативу президента РФ Владимира Путина о пасхальном перемирии с Украиной можно расценивать как послание президенту США Дональду Трампу о том, что РФ не возражает против мирного урегулирования конфликта, заявил РИА Новости бывший замминистра иностранных дел Ливии, профессор истории международных отношений Усман аль-Бадри. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Москва пытается направить послание Вашингтону и президенту Трампу о том, что она не возражает против мирного урегулирования. Более того, Россия подтверждает, что она поддерживает Вашингтон и президента Трампа в этом стремлении", - считает эксперт. По его мнению, в случае отказа Украины от перемирия это можно трактовать как отсутствие серьезных намерений выйти на переговорный процесс ради достижения мира.

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012317442.html

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