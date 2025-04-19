https://ria.ru/20250419/iskra-2012264594.html

"АвтоВАЗ" запустил серийное производство Lada Iskra

"АвтоВАЗ" запустил серийное производство Lada Iskra - РИА Новости, 19.04.2025

"АвтоВАЗ" запустил серийное производство Lada Iskra

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" запустил серийное производство автомобилей Lada Iskra на заводе в Тольятти, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T14:12:00+03:00

2025-04-19T14:12:00+03:00

2025-04-19T14:12:00+03:00

экономика

авто

автоваз

lada vesta

тольятти

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152774/81/1527748156_0:222:3245:2047_1920x0_80_0_0_887182a732edaa77a47da9be07b2701b.jpg

ТОЛЬЯТТИ, 19 апр - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" запустил серийное производство автомобилей Lada Iskra на заводе в Тольятти, передает корреспондент РИА Новости. В субботу, 19 апреля, в день 55-летия с момента выпуска первого автомобиля, на АО "АвтоВАЗ" состоялся торжественный запуск промышленного производства новой модели Lada Iskra. В рамках церемонии с конвейера сошли первые экземпляры автомобиля - седан в красном цвете и универсал в синем цвете. Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Производственные мощности "АвтоВАЗа" позволяют достичь максимального объема выпуска модели до 150 тысяч автомобилей в год, отмечают в компании. Фактические объемы производства будут рассчитываться исходя из рыночной ситуации. Сборка и окраска автомобилей осуществляется в цехах сборки и окраски Lada Granta, которые были модернизированы под новый проект. Как сообщает производитель, уровень локализации автомобиля превышает 90%. В базовой версии машина получит электронную систему стабилизации (ESC), антиблокировочную систему тормозов (ABS) и две подушки безопасности. Iskra оснащается 1,6-литровыми двигателями Lada, которые устанавливаются в паре с 5- или 6-ступенчатой механической коробкой передач, а также с бесступенчатым автоматом.

https://ria.ru/20250228/avtovaz-2002128922.html

https://ria.ru/20250128/putin-1995992069.html

тольятти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, авто, автоваз, lada vesta, тольятти