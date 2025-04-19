https://ria.ru/20250419/iskra-2012262103.html

"АвтоВАЗ" планирует начать продажи Lada Iskra 20 июля

"АвтоВАЗ" планирует начать продажи Lada Iskra 20 июля - РИА Новости, 19.04.2025

"АвтоВАЗ" планирует начать продажи Lada Iskra 20 июля

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует начать официальные продажи автомобиля Lada Iskra 20 июля 2025 года - в свой день рождения, сообщил... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T14:03:00+03:00

2025-04-19T14:03:00+03:00

2025-04-19T14:03:00+03:00

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ТОЛЬЯТТИ, 19 апр - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует начать официальные продажи автомобиля Lada Iskra 20 июля 2025 года - в свой день рождения, сообщил производитель. "Официальный старт продаж Lada Iskra запланирован на 20 июля 2025 года — в День рождения "АвтоВАЗа", - говорится в сообщении. Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Всего за I квартал 2025 года реализовано 76,2 тысячи автомобилей Lada, что на 16,8% меньше, чем годом ранее. При этом продажи новых легковых автомобилей в России в первом квартале снизились на 26%.

https://ria.ru/20250128/lada-1995979151.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, авто, россия, автоваз, lada vesta