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"АвтоВАЗ" планирует начать продажи Lada Iskra 20 июля - РИА Новости, 19.04.2025
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14:03 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/iskra-2012262103.html
"АвтоВАЗ" планирует начать продажи Lada Iskra 20 июля
"АвтоВАЗ" планирует начать продажи Lada Iskra 20 июля - РИА Новости, 19.04.2025
"АвтоВАЗ" планирует начать продажи Lada Iskra 20 июля
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует начать официальные продажи автомобиля Lada Iskra 20 июля 2025 года - в свой день рождения, сообщил... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:03:00+03:00
2025-04-19T14:03:00+03:00
экономика
авто
россия
автоваз
lada vesta
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ТОЛЬЯТТИ, 19 апр - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует начать официальные продажи автомобиля Lada Iskra 20 июля 2025 года - в свой день рождения, сообщил производитель. "Официальный старт продаж Lada Iskra запланирован на 20 июля 2025 года — в День рождения "АвтоВАЗа", - говорится в сообщении. Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Всего за I квартал 2025 года реализовано 76,2 тысячи автомобилей Lada, что на 16,8% меньше, чем годом ранее. При этом продажи новых легковых автомобилей в России в первом квартале снизились на 26%.
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экономика, авто, россия, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Россия, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" планирует начать продажи Lada Iskra 20 июля

"АвтоВАЗ" запланировал начало официальных продаж Lada Iskra на 20 июля 2025 года

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезентация Lada Iskra
Презентация Lada Iskra - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Презентация Lada Iskra. Архивное фото
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ТОЛЬЯТТИ, 19 апр - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует начать официальные продажи автомобиля Lada Iskra 20 июля 2025 года - в свой день рождения, сообщил производитель.
"Официальный старт продаж Lada Iskra запланирован на 20 июля 2025 года — в День рождения "АвтоВАЗа", - говорится в сообщении.
Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta.
Всего за I квартал 2025 года реализовано 76,2 тысячи автомобилей Lada, что на 16,8% меньше, чем годом ранее. При этом продажи новых легковых автомобилей в России в первом квартале снизились на 26%.
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ЭкономикаАвтоРоссияАвтоВАЗLada Vesta
 
 
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