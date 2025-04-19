https://ria.ru/20250419/iskra-2012262103.html
"АвтоВАЗ" планирует начать продажи Lada Iskra 20 июля
"АвтоВАЗ" планирует начать продажи Lada Iskra 20 июля - РИА Новости, 19.04.2025
"АвтоВАЗ" планирует начать продажи Lada Iskra 20 июля
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует начать официальные продажи автомобиля Lada Iskra 20 июля 2025 года - в свой день рождения, сообщил... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:03:00+03:00
2025-04-19T14:03:00+03:00
2025-04-19T14:03:00+03:00
экономика
авто
россия
автоваз
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950673817_0:318:3073:2047_1920x0_80_0_0_e06b3a0dcf762279948439cf02cd77fb.jpg
ТОЛЬЯТТИ, 19 апр - РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" планирует начать официальные продажи автомобиля Lada Iskra 20 июля 2025 года - в свой день рождения, сообщил производитель. "Официальный старт продаж Lada Iskra запланирован на 20 июля 2025 года — в День рождения "АвтоВАЗа", - говорится в сообщении. Lada Iskra – это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Всего за I квартал 2025 года реализовано 76,2 тысячи автомобилей Lada, что на 16,8% меньше, чем годом ранее. При этом продажи новых легковых автомобилей в России в первом квартале снизились на 26%.
https://ria.ru/20250128/lada-1995979151.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950673817_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_4f027535890b0772b35227556f99e9d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Россия, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" планирует начать продажи Lada Iskra 20 июля
"АвтоВАЗ" запланировал начало официальных продаж Lada Iskra на 20 июля 2025 года