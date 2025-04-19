https://ria.ru/20250419/iskra--2012275376.html
Глава Минпромторга проехался за рулем новой модели Lada Iskra
Глава Минпромторга проехался за рулем новой модели Lada Iskra - РИА Новости, 19.04.2025
Глава Минпромторга проехался за рулем новой модели Lada Iskra
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов поучаствовал в тест-драйве новой модели Lada Iskra и проехался на машине, следует из видео в... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T15:31:00+03:00
2025-04-19T15:31:00+03:00
2025-04-19T15:52:00+03:00
авто
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
антон алиханов
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ТОЛЬЯТТИ, 19 апр - РИА Новости. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов поучаствовал в тест-драйве новой модели Lada Iskra и проехался на машине, следует из видео в Telegram-канале Минпромторга РФ."Отлично! Руль - мягкий. Мне очень понравилось, хорошая машина", - поделился министр впечатлениями после завершения поездки.Lada Iskra - это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено в субботу в Тольятти. Официальные продажи Lada Iskra в дилерских центрах начнутся, как ожидается, 20 июля - в день рождения российского автопроизводителя "АвтоВАЗ".Всего за I квартал этого года реализовано 76,2 тысячи автомобилей Lada, что на 16,8% меньше, чем годом ранее, при этом продажи новых легковых автомобилей в России в первом квартале снизились на 26%.
https://ria.ru/20250419/iskra-2012262103.html
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Глава Минпромторга России Алиханов за рулем Lada Iskra
Глава Минпромторга России Алиханов лично опробовал новую модель Lada Iskra, сообщили в министерстве.
2025-04-19T15:31
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PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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авто, экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), антон алиханов
Авто, Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Антон Алиханов
Глава Минпромторга проехался за рулем новой модели Lada Iskra
Министр промышленности и торговли Алиханов проехался на новой модели Lada Iskra