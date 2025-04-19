https://ria.ru/20250419/iskra--2012275376.html

Глава Минпромторга проехался за рулем новой модели Lada Iskra

Глава Минпромторга проехался за рулем новой модели Lada Iskra - РИА Новости, 19.04.2025

Глава Минпромторга проехался за рулем новой модели Lada Iskra

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов поучаствовал в тест-драйве новой модели Lada Iskra и проехался на машине, следует из видео в... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T15:31:00+03:00

2025-04-19T15:31:00+03:00

2025-04-19T15:52:00+03:00

авто

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

антон алиханов

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ТОЛЬЯТТИ, 19 апр - РИА Новости. Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов поучаствовал в тест-драйве новой модели Lada Iskra и проехался на машине, следует из видео в Telegram-канале Минпромторга РФ."Отлично! Руль - мягкий. Мне очень понравилось, хорошая машина", - поделился министр впечатлениями после завершения поездки.Lada Iskra - это новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено в субботу в Тольятти. Официальные продажи Lada Iskra в дилерских центрах начнутся, как ожидается, 20 июля - в день рождения российского автопроизводителя "АвтоВАЗ".Всего за I квартал этого года реализовано 76,2 тысячи автомобилей Lada, что на 16,8% меньше, чем годом ранее, при этом продажи новых легковых автомобилей в России в первом квартале снизились на 26%.

https://ria.ru/20250419/iskra-2012262103.html

россия

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Глава Минпромторга России Алиханов за рулем Lada Iskra Глава Минпромторга России Алиханов лично опробовал новую модель Lada Iskra, сообщили в министерстве. 2025-04-19T15:31 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), антон алиханов