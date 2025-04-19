https://ria.ru/20250419/isk-2012217149.html
Управляющая компания РФПИ подала иск к ФБК* и Певчих*
Управляющая компания РФПИ подала иск к ФБК* и Певчих* - РИА Новости, 19.04.2025
Управляющая компания РФПИ подала иск к ФБК* и Певчих*
АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" (РФПИ) подала в Москве иск к признанному в России экстремистским и ликвидированному "Фонду борьбы... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T02:50:00+03:00
2025-04-19T02:50:00+03:00
2025-04-19T02:50:00+03:00
москва
россия
мария певчих
фонд борьбы с коррупцией
российский фонд прямых инвестиций
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" (РФПИ) подала в Москве иск к признанному в России экстремистским и ликвидированному "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) и Марии Певчих (признана в РФ иноагентом), следует из картотеки арбитражных дел. "Экономические споры по гражданским правоотношениям... 17 апреля 2025 года. Арбитражный суд города Москвы... Истцы - АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций". Ответчики - некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией", Певчих Мария Константиновна", - сообщается в картотеке. Среди третьих и иных лиц никто не значится. Суть иска не раскрывается. Судья - Виктория Крикунова.* Экстремистская организация, запрещена в России.** Физическое лицо, внесенное в России в списки иноагентов, террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250115/pevchikh-1993825730.html
https://ria.ru/20250415/zhurnalist-2011438236.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, мария певчих, фонд борьбы с коррупцией, российский фонд прямых инвестиций, происшествия
Москва, Россия, Мария Певчих, Фонд борьбы с коррупцией, Российский фонд прямых инвестиций, Происшествия
Управляющая компания РФПИ подала иск к ФБК* и Певчих*
Управляющая компания РФПИ подала иск к ФБК и Марии Певчих