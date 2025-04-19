https://ria.ru/20250419/isk-2012217149.html

Управляющая компания РФПИ подала иск к ФБК* и Певчих*

Управляющая компания РФПИ подала иск к ФБК* и Певчих* - РИА Новости, 19.04.2025

Управляющая компания РФПИ подала иск к ФБК* и Певчих*

АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" (РФПИ) подала в Москве иск к признанному в России экстремистским и ликвидированному "Фонду борьбы... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T02:50:00+03:00

2025-04-19T02:50:00+03:00

2025-04-19T02:50:00+03:00

москва

россия

мария певчих

фонд борьбы с коррупцией

российский фонд прямых инвестиций

происшествия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" (РФПИ) подала в Москве иск к признанному в России экстремистским и ликвидированному "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) и Марии Певчих (признана в РФ иноагентом), следует из картотеки арбитражных дел. "Экономические споры по гражданским правоотношениям... 17 апреля 2025 года. Арбитражный суд города Москвы... Истцы - АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций". Ответчики - некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией", Певчих Мария Константиновна", - сообщается в картотеке. Среди третьих и иных лиц никто не значится. Суть иска не раскрывается. Судья - Виктория Крикунова.* Экстремистская организация, запрещена в России.** Физическое лицо, внесенное в России в списки иноагентов, террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250115/pevchikh-1993825730.html

https://ria.ru/20250415/zhurnalist-2011438236.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, мария певчих, фонд борьбы с коррупцией, российский фонд прямых инвестиций, происшествия