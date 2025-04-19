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Управляющая компания РФПИ подала иск к ФБК* и Певчих* - РИА Новости, 19.04.2025
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02:50 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/isk-2012217149.html
Управляющая компания РФПИ подала иск к ФБК* и Певчих*
Управляющая компания РФПИ подала иск к ФБК* и Певчих* - РИА Новости, 19.04.2025
Управляющая компания РФПИ подала иск к ФБК* и Певчих*
АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" (РФПИ) подала в Москве иск к признанному в России экстремистским и ликвидированному "Фонду борьбы... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T02:50:00+03:00
2025-04-19T02:50:00+03:00
москва
россия
мария певчих
фонд борьбы с коррупцией
российский фонд прямых инвестиций
происшествия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" (РФПИ) подала в Москве иск к признанному в России экстремистским и ликвидированному "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) и Марии Певчих (признана в РФ иноагентом), следует из картотеки арбитражных дел. "Экономические споры по гражданским правоотношениям... 17 апреля 2025 года. Арбитражный суд города Москвы... Истцы - АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций". Ответчики - некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией", Певчих Мария Константиновна", - сообщается в картотеке. Среди третьих и иных лиц никто не значится. Суть иска не раскрывается. Судья - Виктория Крикунова.* Экстремистская организация, запрещена в России.** Физическое лицо, внесенное в России в списки иноагентов, террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250115/pevchikh-1993825730.html
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москва, россия, мария певчих, фонд борьбы с коррупцией, российский фонд прямых инвестиций, происшествия
Москва, Россия, Мария Певчих, Фонд борьбы с коррупцией, Российский фонд прямых инвестиций, Происшествия
Управляющая компания РФПИ подала иск к ФБК* и Певчих*

Управляющая компания РФПИ подала иск к ФБК и Марии Певчих

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций" (РФПИ) подала в Москве иск к признанному в России экстремистским и ликвидированному "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) и Марии Певчих (признана в РФ иноагентом), следует из картотеки арбитражных дел.
"Экономические споры по гражданским правоотношениям... 17 апреля 2025 года. Арбитражный суд города Москвы... Истцы - АО "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций". Ответчики - некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией", Певчих Мария Константиновна", - сообщается в картотеке.
Мария Певчих* - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Певчих* внесли на украинский сайт "Миротворец"
15 января, 13:06
Среди третьих и иных лиц никто не значится. Суть иска не раскрывается.
Судья - Виктория Крикунова.
* Экстремистская организация, запрещена в России.
** Физическое лицо, внесенное в России в списки иноагентов, террористов и экстремистов.
Журналист Sota Vision* Антонина Фаворская (Кравцова), продюсер Reuters Константин Габов (слева) и видеожурналист, работавший с Associated Press, Сергей Карелин в Нагатинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Журналистов reuters, AP и Sota Vision* осудили за сотрудничество с ФБК**
15 апреля, 19:04
 
МоскваРоссияМария ПевчихФонд борьбы с коррупциейРоссийский фонд прямых инвестицийПроисшествия
 
 
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