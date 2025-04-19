https://ria.ru/20250419/irkutsk-2012245408.html

В Иркутске арестовали мужчину, выстрелившего в сына из пневматики

В Иркутске арестовали мужчину, выстрелившего в сына из пневматики - РИА Новости, 19.04.2025

В Иркутске арестовали мужчину, выстрелившего в сына из пневматики

Суд в Иркутске арестовал на 2 месяца мужчину, который пьяным бил 11-летнего сына и нанес ему ранение из пневматического оружия, сообщает иркутская областная... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T11:06:00+03:00

2025-04-19T11:06:00+03:00

2025-04-19T11:06:00+03:00

происшествия

иркутск

иркутский район

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 19 апр - РИА Новости. Суд в Иркутске арестовал на 2 месяца мужчину, который пьяным бил 11-летнего сына и нанес ему ранение из пневматического оружия, сообщает иркутская областная прокуратура. В дежурную часть полиции поступило сообщение от врачей, которые во время осмотра обнаружили в области груди у 11-летнего мальчика металлический шарик от пневматического пистолета. По данным прокуратуры, мальчик проживает в СНТ "Колобок" Иркутского района. Травму он получил в январе, когда во время ссоры родителей отец выстрелил в ребенка из пневматического оружия. Сотрудниками полиции установлено, что 37-летний, ранее судимый мужчина на протяжении долгого времени, будучи пьяным, систематически наносил ребенку побои. СК завел уголовное дело об истязании несовершеннолетнего. Обвиняемый задержан, он признал свою вину. "С учетом мнения прокурора суд поместил обвиняемого под стражу. По 16.06.2025 включительно он будет содержаться в СИЗО-1", - говорится в сообщении. По данным СК, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования.

https://ria.ru/20250416/ubiystvo-2011500402.html

иркутск

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происшествия, иркутск, иркутский район, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)