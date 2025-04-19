https://ria.ru/20250419/iran-2012301569.html

Иран и США обсудят полный отказ Тегерана от разработки ядерного оружия

Иран и США обсудят полный отказ Тегерана от разработки ядерного оружия - РИА Новости, 19.04.2025

Иран и США обсудят полный отказ Тегерана от разработки ядерного оружия

Иран и США на втором этапе непрямых переговоров обсудят полный отказ Тегерана от разработки ядерного оружия и этапы снятия санкций с Ирана, сообщает оманское... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T18:49:00+03:00

2025-04-19T18:49:00+03:00

2025-04-19T18:49:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

аббас аракчи

стив уиткофф

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

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БЕЙРУТ, 19 апр - РИА Новости. Иран и США на втором этапе непрямых переговоров обсудят полный отказ Тегерана от разработки ядерного оружия и этапы снятия санкций с Ирана, сообщает оманское государственное агентство ONA со ссылкой на заявление МИД страны. "Встречи сегодня в Риме между министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, при участии Бадра бин Хамада аль-Бусаиди, министра иностранных дел Султаната Оман, привели к согласованию сторон о переходе к следующему этапу переговоров, направленных на достижение справедливого, постоянного и обязательного соглашения, которое гарантировало бы полное избавление Ирана от намерений создания ядерного оружия и полное снятие санкций, при этом сохраняя право Ирана на развитие мирной ядерной энергии", - пишет агентство.

https://ria.ru/20250412/iran-2010946703.html

иран

сша

тегеран (город)

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в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, стив уиткофф, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана