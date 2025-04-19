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Иран и США обсудят полный отказ Тегерана от разработки ядерного оружия - РИА Новости, 19.04.2025
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18:49 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/iran-2012301569.html
Иран и США обсудят полный отказ Тегерана от разработки ядерного оружия
Иран и США обсудят полный отказ Тегерана от разработки ядерного оружия - РИА Новости, 19.04.2025
Иран и США обсудят полный отказ Тегерана от разработки ядерного оружия
Иран и США на втором этапе непрямых переговоров обсудят полный отказ Тегерана от разработки ядерного оружия и этапы снятия санкций с Ирана, сообщает оманское... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T18:49:00+03:00
2025-04-19T18:49:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
аббас аракчи
стив уиткофф
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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БЕЙРУТ, 19 апр - РИА Новости. Иран и США на втором этапе непрямых переговоров обсудят полный отказ Тегерана от разработки ядерного оружия и этапы снятия санкций с Ирана, сообщает оманское государственное агентство ONA со ссылкой на заявление МИД страны. "Встречи сегодня в Риме между министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, при участии Бадра бин Хамада аль-Бусаиди, министра иностранных дел Султаната Оман, привели к согласованию сторон о переходе к следующему этапу переговоров, направленных на достижение справедливого, постоянного и обязательного соглашения, которое гарантировало бы полное избавление Ирана от намерений создания ядерного оружия и полное снятие санкций, при этом сохраняя право Ирана на развитие мирной ядерной энергии", - пишет агентство.
https://ria.ru/20250412/iran-2010946703.html
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в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, стив уиткофф, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Иран и США обсудят полный отказ Тегерана от разработки ядерного оружия

Иран и США обсудят отказ Тегерана от разработки ядерного оружия и снятие санкций

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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БЕЙРУТ, 19 апр - РИА Новости. Иран и США на втором этапе непрямых переговоров обсудят полный отказ Тегерана от разработки ядерного оружия и этапы снятия санкций с Ирана, сообщает оманское государственное агентство ONA со ссылкой на заявление МИД страны.
"Встречи сегодня в Риме между министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, при участии Бадра бин Хамада аль-Бусаиди, министра иностранных дел Султаната Оман, привели к согласованию сторон о переходе к следующему этапу переговоров, направленных на достижение справедливого, постоянного и обязательного соглашения, которое гарантировало бы полное избавление Ирана от намерений создания ядерного оружия и полное снятие санкций, при этом сохраняя право Ирана на развитие мирной ядерной энергии", - пишет агентство.
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В миреИранСШАТегеран (город)Аббас АракчиСтив УиткоффСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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