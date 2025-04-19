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Глава МИД Ирана раскрыл детали переговоров с США - РИА Новости, 19.04.2025
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18:16 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/iran-2012297894.html
Глава МИД Ирана раскрыл детали переговоров с США
Глава МИД Ирана раскрыл детали переговоров с США - РИА Новости, 19.04.2025
Глава МИД Ирана раскрыл детали переговоров с США
Соединенные Штаты на переговорах с Ираном не поднимали вопросы, выходящие за рамки иранской ядерной программы, Тегеран заявил Вашингтону, что неядерные вопросы... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T18:16:00+03:00
2025-04-19T18:16:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
аббас аракчи
дональд трамп
стив уиткофф
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Соединенные Штаты на переговорах с Ираном не поднимали вопросы, выходящие за рамки иранской ядерной программы, Тегеран заявил Вашингтону, что неядерные вопросы приняты не будут, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи иранскому агентству Tasnim по завершении переговоров Тегерана и Вашингтона в Риме. В субботу в итальянской столице прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Третий раунд, как отметил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, состоится в следующую субботу, 26 апреля. "До сих пор американцы не поднимали никаких вопросов, не связанных с ядерной проблемой. Мы заявили, что наши переговоры касаются ядерной проблематики и только. Мы не примем никаких других вопросов", - сказал Аракчи, его слова приводит иранское госагентство Tasnim. Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250419/iran-2012289185.html
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иран
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в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, дональд трамп, стив уиткофф, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Глава МИД Ирана раскрыл детали переговоров с США

Аракчи: США не поднимали вопросы, выходящие за рамки ядерной программы Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Аббас Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Соединенные Штаты на переговорах с Ираном не поднимали вопросы, выходящие за рамки иранской ядерной программы, Тегеран заявил Вашингтону, что неядерные вопросы приняты не будут, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи иранскому агентству Tasnim по завершении переговоров Тегерана и Вашингтона в Риме.
В субботу в итальянской столице прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана. Третий раунд, как отметил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, состоится в следующую субботу, 26 апреля.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Иран и США договорились о принципах будущего соглашения по ядерной сделке
Вчера, 17:15
"До сих пор американцы не поднимали никаких вопросов, не связанных с ядерной проблемой. Мы заявили, что наши переговоры касаются ядерной проблематики и только. Мы не примем никаких других вопросов", - сказал Аракчи, его слова приводит иранское госагентство Tasnim.
Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Reuters: Иран обозначил условия ограничения ядерной программы
18 апреля, 18:19
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
WP: Уолтц и Рубио выступили за уничтожение ядерных возможностей Ирана
18 апреля, 20:16
 
В миреИранСШАТегеран (город)Аббас АракчиДональд ТрампСтив УиткоффСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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