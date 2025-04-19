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Иран и США договорились о принципах будущего соглашения по ядерной сделке - РИА Новости, 19.04.2025
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17:15 19.04.2025 (обновлено: 18:38 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/iran-2012289185.html
Иран и США договорились о принципах будущего соглашения по ядерной сделке
Иран и США договорились о принципах будущего соглашения по ядерной сделке - РИА Новости, 19.04.2025
Иран и США договорились о принципах будущего соглашения по ядерной сделке
Тегеран и Вашингтон договорились о принципах будущего соглашения по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи по завершении переговоров с американской РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T17:15:00+03:00
2025-04-19T18:38:00+03:00
иран
сша
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в мире
аббас аракчи
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стив уиткофф
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ТЕГЕРАН, 19 апр — РИА Новости. Тегеран и Вашингтон договорились о принципах будущего соглашения по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи по завершении переговоров с американской стороной."В этот раз нам удалось согласовать ряд принципов и целей будущего соглашения (по иранской ядерной программе. — Прим. ред.)", — сказал он.Третий раунд состоится 26 апреля, а на среду, 23 апреля, в Омане запланирована встреча технических групп на уровне экспертов, добавил Аракчи.Как передает агентство ONA со ссылкой на МИД Омана, на сегодняшних переговорах сторонам удалось перейти к следующему этапу для достижения справедливого, постоянного соглашения, которое гарантировало бы избавление Ирана от намерений создать ЯО и полное снятие санкций, при этом сохраняя право Тегерана на развитие мирной ядерной энергии.Ситуация вокруг ядерной программы ИранаВ начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по ядерной программе, пригрозив в противном случае военным ответом. Как отметил президент ИРИ Масуд Пезешкиан, страна отказала Вашингтону в прямых переговорах по этому вопросу.Двенадцатого апреля в Омане состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Американская сторона заявила, что встреча прошла позитивно. Иранский дипломат также назвал ее конструктивной и спокойной. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили сделку — Совместный всеобъемлющий план действий. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018-го Штаты вышли из соглашения и восстановили ограничения против Ирана.В ответ ИРИ заявила о поэтапном сокращении обязательств в рамках договоренностей, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250418/uitkoff-2012127255.html
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иран, сша, рим, в мире, аббас аракчи, дональд трамп, стив уиткофф, али хаменеи
Иран, США, Рим, В мире, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Али Хаменеи
Иран и США договорились о принципах будущего соглашения по ядерной сделке

Аракчи: Иран и США договорились о принципах соглашения по ядерной сделке

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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ТЕГЕРАН, 19 апр — РИА Новости. Тегеран и Вашингтон договорились о принципах будущего соглашения по ядерной сделке, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи по завершении переговоров с американской стороной.
"В этот раз нам удалось согласовать ряд принципов и целей будущего соглашения (по иранской ядерной программе. — Прим. ред.)", — сказал он.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
СМИ: Уиткофф провел встречу с главой Моссада на тему Ирана
18 апреля, 17:00

Второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди прошел в субботу в Риме.

Третий раунд состоится 26 апреля, а на среду, 23 апреля, в Омане запланирована встреча технических групп на уровне экспертов, добавил Аракчи.
Как передает агентство ONA со ссылкой на МИД Омана, на сегодняшних переговорах сторонам удалось перейти к следующему этапу для достижения справедливого, постоянного соглашения, которое гарантировало бы избавление Ирана от намерений создать ЯО и полное снятие санкций, при этом сохраняя право Тегерана на развитие мирной ядерной энергии.
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Reuters: Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы
Вчера, 08:11

Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В начале марта глава Белого дома Дональд Трамп направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по ядерной программе, пригрозив в противном случае военным ответом. Как отметил президент ИРИ Масуд Пезешкиан, страна отказала Вашингтону в прямых переговорах по этому вопросу.
Двенадцатого апреля в Омане состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. Американская сторона заявила, что встреча прошла позитивно. Иранский дипломат также назвал ее конструктивной и спокойной.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили сделку — Совместный всеобъемлющий план действий. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. В мае 2018-го Штаты вышли из соглашения и восстановили ограничения против Ирана.
В ответ ИРИ заявила о поэтапном сокращении обязательств в рамках договоренностей, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
США не посягают на территорию Ирана, заявил Трамп
17 апреля, 21:05
 
ИранСШАРимВ миреАббас АракчиДональд ТрампСтив УиткоффАли Хаменеи
 
 
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