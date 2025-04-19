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Завершился второй раунд непрямых переговоров Ирана и США в Риме - РИА Новости, 19.04.2025
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16:41 19.04.2025 (обновлено: 16:58 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/iran-2012283255.html
Завершился второй раунд непрямых переговоров Ирана и США в Риме
Завершился второй раунд непрямых переговоров Ирана и США в Риме - РИА Новости, 19.04.2025
Завершился второй раунд непрямых переговоров Ирана и США в Риме
Второй раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе завершился в Риме, они длились более четырех часов, передает иранское госагентство... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:41:00+03:00
2025-04-19T16:58:00+03:00
в мире
иран
сша
рим
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
оман
дональд трамп
бадр аль-бусаиди
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ТЕГЕРАН, 19 апр - РИА Новости. Второй раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе завершился в Риме, они длились более четырех часов, передает иранское госагентство IRIB.В субботу в Риме прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди."Несколько минут назад завершился второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США. В ходе этого раунда переговоров делегации Ирана и США вели переговоры более четырех часов в одном из дипломатических учреждений Омана в Риме", - говорится в сообщении госагентства.Как уточняет иранское государственное агентство Mehr, переговоры были конструктивными, и, вероятно, в ближайшие дни состоятся новые переговоры между двумя странами.Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250418/iran-2012158715.html
https://ria.ru/20250417/iran-2011919322.html
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в мире, иран, сша, рим, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, оман, дональд трамп, бадр аль-бусаиди, али хаменеи
В мире, Иран, США, Рим, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Оман, Дональд Трамп, Бадр Аль-Бусаиди, Али Хаменеи
Завершился второй раунд непрямых переговоров Ирана и США в Риме

IRIB: завершился второй раунд непрямых переговоров Ирана и США в Риме

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтраны мира. Италия
Страны мира. Италия - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТЕГЕРАН, 19 апр - РИА Новости. Второй раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе завершился в Риме, они длились более четырех часов, передает иранское госагентство IRIB.
В субботу в Риме прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Reuters: Иран обозначил условия ограничения ядерной программы
18 апреля, 18:19
"Несколько минут назад завершился второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США. В ходе этого раунда переговоров делегации Ирана и США вели переговоры более четырех часов в одном из дипломатических учреждений Омана в Риме", - говорится в сообщении госагентства.
Как уточняет иранское государственное агентство Mehr, переговоры были конструктивными, и, вероятно, в ближайшие дни состоятся новые переговоры между двумя странами.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
США не посягают на территорию Ирана, заявил Трамп
17 апреля, 21:05
Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Иран готов к любым сценариям на переговорах по ядерной сделке, заявил МИД
Вчера, 15:03
 
В миреИранСШАРимСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаОманДональд ТрампБадр Аль-БусаидиАли Хаменеи
 
 
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