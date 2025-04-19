Завершился второй раунд непрямых переговоров Ирана и США в Риме
IRIB: завершился второй раунд непрямых переговоров Ирана и США в Риме
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ТЕГЕРАН, 19 апр - РИА Новости. Второй раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе завершился в Риме, они длились более четырех часов, передает иранское госагентство IRIB.
В субботу в Риме прошел второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди.
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"Несколько минут назад завершился второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США. В ходе этого раунда переговоров делегации Ирана и США вели переговоры более четырех часов в одном из дипломатических учреждений Омана в Риме", - говорится в сообщении госагентства.
Как уточняет иранское государственное агентство Mehr, переговоры были конструктивными, и, вероятно, в ближайшие дни состоятся новые переговоры между двумя странами.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
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Первый раунд непрямых переговоров спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи состоялся в Омане 12 апреля. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.