https://ria.ru/20250419/iran-2012281412.html

Вице-президент США прибыл на переговоры с Ираном по ядерной сделке

Вице-президент США прибыл на переговоры с Ираном по ядерной сделке - РИА Новости, 19.04.2025

Вице-президент США прибыл на переговоры с Ираном по ядерной сделке

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл на место переговоров между Тегераном и Вашингтоном по ядерной сделке, заявил член парламентской комиссии Ирана по... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T16:30:00+03:00

2025-04-19T16:30:00+03:00

2025-04-19T16:31:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 19 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл на место переговоров между Тегераном и Вашингтоном по ядерной сделке, заявил член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазл Зохреванд. Несколько ранее агентство NourNews сообщило, что второй раунд непрямых переговоров по ядерной сделке между США и Ираном при посредничестве Омана стартовал в Риме. Накануне глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи встретился со своим итальянским коллегой, по совместительству вице-премьером Антонио Таяни. По прибытии на место переговоров - в здание, принадлежащее султану Омана - Аракчи встретился с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди. "Переговоры начались в посольстве Омана, вице-президент США Джей Ди Вэнс также прибыл на переговоры", - передает слова парламентария агентство YJC. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу в Риме. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250419/iran-2012271458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи, бадр аль-бусаиди, дональд трамп