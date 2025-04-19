https://ria.ru/20250419/iran-2012271458.html

Иран готов к любым сценариям на переговорах по ядерной сделке, заявил МИД

Иран готов к любым сценариям на переговорах по ядерной сделке, заявил МИД - РИА Новости, 19.04.2025

Иран готов к любым сценариям на переговорах по ядерной сделке, заявил МИД

Иран открыт к переговорам по своей ядерной программе, но готов к любым сценариям, если с переговорами возникнут трудности, заявил в интервью RT глава МИД Ирана... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T15:03:00+03:00

2025-04-19T15:03:00+03:00

2025-04-19T15:03:00+03:00

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дональд трамп

ситуация вокруг "ядерного досье" ирана

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ТЕГЕРАН, 19 апр - РИА Новости. Иран открыт к переговорам по своей ядерной программе, но готов к любым сценариям, если с переговорами возникнут трудности, заявил в интервью RT глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Несколько ранее агентство NourNews сообщило, что второй раунд непрямых переговоров по ядерной сделке между США и Ираном при посредничестве Омана стартовал в Риме. Накануне глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи встретился со своим итальянским коллегой, по совместительству вице-премьером Антонио Таяни. По прибытии на место переговоров – в здание, принадлежащее султану Омана – Аракчи встретился с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди. "Путь дипломатии для нас открыт, однако, если переговоры приведут к тяжелым и неудобным для нас условиям, мы полностью готовы к альтернативным путям развития событий", - передает слова Аракчи RT. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа и Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу в Риме. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250419/peskov-2012260893.html

https://ria.ru/20250419/peregovory-2012215401.html

https://ria.ru/20250419/iran-2012215999.html

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в мире, иран, сша, оман, аббас аракчи, бадр аль-бусаиди, дональд трамп, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана