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Иран опроверг сообщения о прямых переговорах с США в Риме

Иран опроверг сообщения о прямых переговорах с США в Риме - РИА Новости, 19.04.2025

Иран опроверг сообщения о прямых переговорах с США в Риме

Сообщения ряда зарубежных СМИ со ссылкой на Al Arabiya, о том, что Тегеран и Вашингтон ведут "прямые" переговоры в Риме, являются фейком, передает иранское... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T14:22:00+03:00

2025-04-19T14:22:00+03:00

2025-04-19T14:22:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Сообщения ряда зарубежных СМИ со ссылкой на Al Arabiya, о том, что Тегеран и Вашингтон ведут "прямые" переговоры в Риме, являются фейком, передает иранское государственное агентство IRIB со ссылкой на осведомленный источник. В субботу в Риме проходит второй раунд переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана. "Некоторые СМИ со ссылкой на Al Arabiya сообщили новость о прямых переговорах между Ираном и США в Риме… СМИ не допускаются на место проведения переговоров, и поэтому подобные новости из места проведения переговоров являются фейком", - говорится в сообщении. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу в Риме. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250419/peskov-2012260893.html

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