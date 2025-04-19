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Глава МИД Ирана рассказал о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 19.04.2025
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02:39 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/iran-2012216234.html
Глава МИД Ирана рассказал о сотрудничестве с Россией
Глава МИД Ирана рассказал о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 19.04.2025
Глава МИД Ирана рассказал о сотрудничестве с Россией
Иран находится на пике сотрудничества с Россией за всю историю отношений между двумя странами, оба государства являются стратегическими партнерами и будут... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T02:39:00+03:00
2025-04-19T02:39:00+03:00
в мире
иран
россия
москва
аббас аракчи
владимир путин
али хаменеи
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Иран находится на пике сотрудничества с Россией за всю историю отношений между двумя странами, оба государства являются стратегическими партнерами и будут стремиться продолжать отстаивать общие интересы на международной арене, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на своей странице в социальной сети X. "У меня состоялись плодотворные дискуссии в России, куда я ездил, чтобы передать письмо Верховного лидера Ирана президенту (России Владимиру) Путину. На этом этапе Иран и Россия являются стратегическими партнерами и будут стараться продолжать отстаивать общие интересы на благо двух стран и всего мира. Мы находимся на пике сотрудничества с Россией за всю историю наших пятисотлетних отношений", - написал Аракчи. Глава МИД Ирана в четверг и пятницу находился с официальным визитом в Москве. В ходе своего визита в РФ иранский дипломат провел встречу и переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передав ему послание от Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Также Аракчи провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили региональное и международное сотрудничество, а также ситуацию вокруг американо-иранских переговоров, первый раунд которых состоялся 12 апреля в Омане.
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в мире, иран, россия, москва, аббас аракчи, владимир путин, али хаменеи, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, Россия, Москва, Аббас Аракчи, Владимир Путин, Али Хаменеи, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Глава МИД Ирана рассказал о сотрудничестве с Россией

Аракчи: Иран находится на пике сотрудничества с Россией за всю историю отношений

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Иран находится на пике сотрудничества с Россией за всю историю отношений между двумя странами, оба государства являются стратегическими партнерами и будут стремиться продолжать отстаивать общие интересы на международной арене, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на своей странице в социальной сети X.
"У меня состоялись плодотворные дискуссии в России, куда я ездил, чтобы передать письмо Верховного лидера Ирана президенту (России Владимиру) Путину. На этом этапе Иран и Россия являются стратегическими партнерами и будут стараться продолжать отстаивать общие интересы на благо двух стран и всего мира. Мы находимся на пике сотрудничества с Россией за всю историю наших пятисотлетних отношений", - написал Аракчи.
Глава МИД Ирана в четверг и пятницу находился с официальным визитом в Москве. В ходе своего визита в РФ иранский дипломат провел встречу и переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передав ему послание от Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Также Аракчи провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили региональное и международное сотрудничество, а также ситуацию вокруг американо-иранских переговоров, первый раунд которых состоялся 12 апреля в Омане.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Москва примет меры в случае атаки США на Иран, заявили в МИД России
8 апреля, 13:35
 
В миреИранРоссияМоскваАббас АракчиВладимир ПутинАли ХаменеиСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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