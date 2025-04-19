Глава МИД Ирана рассказал о сотрудничестве с Россией
Аракчи: Иран находится на пике сотрудничества с Россией за всю историю отношений
© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Иран находится на пике сотрудничества с Россией за всю историю отношений между двумя странами, оба государства являются стратегическими партнерами и будут стремиться продолжать отстаивать общие интересы на международной арене, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на своей странице в социальной сети X.
"У меня состоялись плодотворные дискуссии в России, куда я ездил, чтобы передать письмо Верховного лидера Ирана президенту (России Владимиру) Путину. На этом этапе Иран и Россия являются стратегическими партнерами и будут стараться продолжать отстаивать общие интересы на благо двух стран и всего мира. Мы находимся на пике сотрудничества с Россией за всю историю наших пятисотлетних отношений", - написал Аракчи.
Глава МИД Ирана в четверг и пятницу находился с официальным визитом в Москве. В ходе своего визита в РФ иранский дипломат провел встречу и переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, передав ему послание от Верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Также Аракчи провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Стороны обсудили региональное и международное сотрудничество, а также ситуацию вокруг американо-иранских переговоров, первый раунд которых состоялся 12 апреля в Омане.