Иранский парламентарий призвал не стремиться к любой сделке с США
Депутат Эбрахим Резайи призвал власти Ирана не стремиться к любой сделке с США
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Властям Ирана не стоит "задерживать" дискуссии внутри страны о содержании возможного соглашения Тегерана с Вашингтоном, Иран не должен стремиться заключить любое соглашение с США, сделка должна принести пользу всей иранской нации, заявил официальный представитель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Резайи. Его слова приводит иранское государственное агентство SNN.
"Если мы задержим диалог и дискуссии в нашей стране, руки иранской переговорной команды (на переговорах с США – ред.) также будут связаны. Мы не стремимся заключить любое соглашение (с США – ред.) – мы стремимся заключить хорошее соглашение, которое принесет пользу всей иранской нации. Конечно, мы должны направить наши усилия в сторону ликвидации санкций. Если в разных частях Ирана будут ждать, пока мы достигнем соглашения, это свяжет руки нашей переговорной команде", - сказал Резайи.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля в Риме.
Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатии. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.