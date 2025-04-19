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Иранский парламентарий призвал не стремиться к любой сделке с США - РИА Новости, 19.04.2025
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02:29 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/iran-2012215999.html
Иранский парламентарий призвал не стремиться к любой сделке с США
Иранский парламентарий призвал не стремиться к любой сделке с США - РИА Новости, 19.04.2025
Иранский парламентарий призвал не стремиться к любой сделке с США
Властям Ирана не стоит "задерживать" дискуссии внутри страны о содержании возможного соглашения Тегерана с Вашингтоном, Иран не должен стремиться заключить... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T02:29:00+03:00
2025-04-19T02:29:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
аббас аракчи
дональд трамп
стив уиткофф
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Властям Ирана не стоит "задерживать" дискуссии внутри страны о содержании возможного соглашения Тегерана с Вашингтоном, Иран не должен стремиться заключить любое соглашение с США, сделка должна принести пользу всей иранской нации, заявил официальный представитель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Резайи. Его слова приводит иранское государственное агентство SNN."Если мы задержим диалог и дискуссии в нашей стране, руки иранской переговорной команды (на переговорах с США – ред.) также будут связаны. Мы не стремимся заключить любое соглашение (с США – ред.) – мы стремимся заключить хорошее соглашение, которое принесет пользу всей иранской нации. Конечно, мы должны направить наши усилия в сторону ликвидации санкций. Если в разных частях Ирана будут ждать, пока мы достигнем соглашения, это свяжет руки нашей переговорной команде", - сказал Резайи. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля в Риме. Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатии. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250418/iran-2012190072.html
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иран
сша
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в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, дональд трамп, стив уиткофф, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Иранский парламентарий призвал не стремиться к любой сделке с США

Депутат Эбрахим Резайи призвал власти Ирана не стремиться к любой сделке с США

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 19 апр – РИА Новости. Властям Ирана не стоит "задерживать" дискуссии внутри страны о содержании возможного соглашения Тегерана с Вашингтоном, Иран не должен стремиться заключить любое соглашение с США, сделка должна принести пользу всей иранской нации, заявил официальный представитель парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Резайи. Его слова приводит иранское государственное агентство SNN.
"Если мы задержим диалог и дискуссии в нашей стране, руки иранской переговорной команды (на переговорах с США – ред.) также будут связаны. Мы не стремимся заключить любое соглашение (с США – ред.) – мы стремимся заключить хорошее соглашение, которое принесет пользу всей иранской нации. Конечно, мы должны направить наши усилия в сторону ликвидации санкций. Если в разных частях Ирана будут ждать, пока мы достигнем соглашения, это свяжет руки нашей переговорной команде", - сказал Резайи.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
WP: Уолтц и Рубио выступили за уничтожение ядерных возможностей Ирана
Вчера, 20:16
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля в Риме.
Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатии. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Иран считает возможным достижение соглашения по ядерной программе
Вчера, 14:16
 
В миреИранСШАТегеран (город)Аббас АракчиДональд ТрампСтив УиткоффСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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