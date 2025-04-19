Путин поручил закрепить порядок согласования сделок с иностранцами
Путин поручил определить порядок сделок с инвесторами из недружественных стран
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая законодательно закрепить порядок согласования сделок по приобретению иностранными инвесторами из недружественных стран недвижимости в целях осуществления предпринимательской деятельности на территории России, а также прав прямо или косвенно распоряжаться акциями хозяйственных обществ, следует из поручений главы государства.
"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на установление: порядка согласования сделок (операций), в результате совершения которых лица недружественных иностранных государств приобретают в собственность, владение или пользование недвижимое имущество в целях осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ, иные права, позволяющие определять условия управления хозяйствующими субъектами и (или) условия осуществления ими предпринимательской деятельности", - говорится в поручении.
Этот порядок в том числе должен предусматривать: "учет обстоятельств прекращения (сокращения) и (или) продолжения после 22 февраля 2022 года лицами недружественных иностранных государств предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации", а также необходимость принятия лицами недружественных иностранных государств финансовых обязательств и предоставления ими иных гарантий добросовестного и ответственного осуществления предпринимательской деятельности на территории России.
Кроме того, должны быть учтены приоритеты интересов отечественных хозяйствующих субъектов, которые после 22 февраля 2022 года начали или продолжили предпринимательскую деятельность на территории России.
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