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Индия оценила роль Саудовской Аравии в переговорах России и США - РИА Новости, 19.04.2025
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15:39 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/indija-2012275977.html
Индия оценила роль Саудовской Аравии в переговорах России и США
Индия оценила роль Саудовской Аравии в переговорах России и США - РИА Новости, 19.04.2025
Индия оценила роль Саудовской Аравии в переговорах России и США
Индия ценит роль Саудовской Аравии в переговорах между Россией и США, заявил первый замглавы МИД страны Викрам Мисри. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T15:39:00+03:00
2025-04-19T15:39:00+03:00
в мире
индия
саудовская аравия
россия
нарендра моди
владимир путин
дональд трамп
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 апр - РИА Новости. Индия ценит роль Саудовской Аравии в переговорах между Россией и США, заявил первый замглавы МИД страны Викрам Мисри. "Что касается другого вопроса о роли, которую королевство (Саудовская Аравия - ред.) играет в содействии контактам между Россией и Украиной и Соединенными Штатами… Действительно, премьер-министр (Индии Нарендра Моди - ред.) сформулировал позицию Индии о необходимости диалога для решения этой проблемы, чтобы люди сидели за столом. И мы рады видеть, что что-то из этого происходит, и хорошо, что такой партнер, как Саудовская Аравия, участвует в этом мероприятии", - сказал он в ходе специального брифинга, посвященного грядущей поездке премьера Индии в Саудовскую Аравию. Мисри отметил, что тема прошедших переговоров будет среди тем обсуждений Моди и наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Ранее МИД Индии сообщил, что премьер страны посетит Саудовскую Аравию 22-23 августа. Ожидается, что среди обсуждаемых во время визита Моди тем будут вопросы торговли и инвестиций, энергетическое сотрудничество, возрождение инициативы экономического коридора Индия - Ближний Восток - Европа (IMEC) и оборонное партнерство. Экспертная встреча представителей России и США состоялась 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после выполнения ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
https://ria.ru/20250404/peregovory--2009368805.html
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в мире, индия, саудовская аравия, россия, нарендра моди, владимир путин, дональд трамп, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россельхозбанк
В мире, Индия, Саудовская Аравия, Россия, Нарендра Моди, Владимир Путин, Дональд Трамп, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россельхозбанк
Индия оценила роль Саудовской Аравии в переговорах России и США

МИД Индии: Индия ценит роль Саудовской Аравии в переговорах России и США

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 апр - РИА Новости. Индия ценит роль Саудовской Аравии в переговорах между Россией и США, заявил первый замглавы МИД страны Викрам Мисри.
"Что касается другого вопроса о роли, которую королевство (Саудовская Аравия - ред.) играет в содействии контактам между Россией и Украиной и Соединенными Штатами… Действительно, премьер-министр (Индии Нарендра Моди - ред.) сформулировал позицию Индии о необходимости диалога для решения этой проблемы, чтобы люди сидели за столом. И мы рады видеть, что что-то из этого происходит, и хорошо, что такой партнер, как Саудовская Аравия, участвует в этом мероприятии", - сказал он в ходе специального брифинга, посвященного грядущей поездке премьера Индии в Саудовскую Аравию.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Американские переговорщики не сравнятся с российскими, пишет WP
4 апреля, 12:13
Мисри отметил, что тема прошедших переговоров будет среди тем обсуждений Моди и наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.
Ранее МИД Индии сообщил, что премьер страны посетит Саудовскую Аравию 22-23 августа. Ожидается, что среди обсуждаемых во время визита Моди тем будут вопросы торговли и инвестиций, энергетическое сотрудничество, возрождение инициативы экономического коридора Индия - Ближний Восток - Европа (IMEC) и оборонное партнерство.
Экспертная встреча представителей России и США состоялась 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представляли Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после выполнения ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Правящая партия Турции прокомментировала переговоры России и США
12 апреля, 12:29
 
В миреИндияСаудовская АравияРоссияНарендра МодиВладимир ПутинДональд ТрампФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Россельхозбанк
 
 
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