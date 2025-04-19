Индия оценила роль Саудовской Аравии в переговорах России и США
МИД Индии: Индия ценит роль Саудовской Аравии в переговорах России и США
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 апр - РИА Новости. Индия ценит роль Саудовской Аравии в переговорах между Россией и США, заявил первый замглавы МИД страны Викрам Мисри.
"Что касается другого вопроса о роли, которую королевство (Саудовская Аравия - ред.) играет в содействии контактам между Россией и Украиной и Соединенными Штатами… Действительно, премьер-министр (Индии Нарендра Моди - ред.) сформулировал позицию Индии о необходимости диалога для решения этой проблемы, чтобы люди сидели за столом. И мы рады видеть, что что-то из этого происходит, и хорошо, что такой партнер, как Саудовская Аравия, участвует в этом мероприятии", - сказал он в ходе специального брифинга, посвященного грядущей поездке премьера Индии в Саудовскую Аравию.
Мисри отметил, что тема прошедших переговоров будет среди тем обсуждений Моди и наследного принца и премьер-министра Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.
Ранее МИД Индии сообщил, что премьер страны посетит Саудовскую Аравию 22-23 августа. Ожидается, что среди обсуждаемых во время визита Моди тем будут вопросы торговли и инвестиций, энергетическое сотрудничество, возрождение инициативы экономического коридора Индия - Ближний Восток - Европа (IMEC) и оборонное партнерство.
На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после выполнения ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
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