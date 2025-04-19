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В храме при МГУ высказались о создании икон с помощью принтера - РИА Новости, 19.04.2025
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Религия
 
07:25 19.04.2025 (обновлено: 07:28 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/ikony-2012226770.html
В храме при МГУ высказались о создании икон с помощью принтера
В храме при МГУ высказались о создании икон с помощью принтера - РИА Новости, 19.04.2025
В храме при МГУ высказались о создании икон с помощью принтера
Создавать фрески с образами святых на стенах храма с помощь принтера и печатать иконы допустимо, считает настоятель настоятель храма святой мученицы Татианы при РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T07:25:00+03:00
2025-04-19T07:28:00+03:00
религия
владимир вигилянский
религия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Создавать фрески с образами святых на стенах храма с помощь принтера и печатать иконы допустимо, считает настоятель настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский. "Ничего страшного нет в том, чтобы печатать иконы с помощью принтера. Это вполне допустимо. Сейчас принтеры могут печать на досках, материи, железе, на чем угодно. Любые бумажные иконы - это такая же печать, читается специальная молитва на освящение иконы, этих изображений. Так и бывает в новых храмах", - заявил он РИА Новости. Он рассказал, что в храме святой Татианы при МГУ в первые 10 лет иконостас был из напечатанных икон, которые впоследствии постепенно стали заменять на живописные. "И все молились - все нормально", - заключил протоиерей.
https://ria.ru/20250415/moskva-2011400000.html
https://ria.ru/20241124/svyaschennik-1985242565.html
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владимир вигилянский, религия
Религия, Владимир Вигилянский, Религия
В храме при МГУ высказались о создании икон с помощью принтера

Протоиерей Вигилянский: печатать иконы с помощью принтера допустимо

© Фото : Игорь ПалкинНастоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский
Настоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© Фото : Игорь Палкин
Настоятель храма Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Создавать фрески с образами святых на стенах храма с помощь принтера и печатать иконы допустимо, считает настоятель настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский.
"Ничего страшного нет в том, чтобы печатать иконы с помощью принтера. Это вполне допустимо. Сейчас принтеры могут печать на досках, материи, железе, на чем угодно. Любые бумажные иконы - это такая же печать, читается специальная молитва на освящение иконы, этих изображений. Так и бывает в новых храмах", - заявил он РИА Новости.
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Он рассказал, что в храме святой Татианы при МГУ в первые 10 лет иконостас был из напечатанных икон, которые впоследствии постепенно стали заменять на живописные.
"И все молились - все нормально", - заключил протоиерей.
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