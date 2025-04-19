https://ria.ru/20250419/ikony-2012226770.html

В храме при МГУ высказались о создании икон с помощью принтера

В храме при МГУ высказались о создании икон с помощью принтера - РИА Новости, 19.04.2025

В храме при МГУ высказались о создании икон с помощью принтера

Создавать фрески с образами святых на стенах храма с помощь принтера и печатать иконы допустимо, считает настоятель настоятель храма святой мученицы Татианы при РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T07:25:00+03:00

2025-04-19T07:25:00+03:00

2025-04-19T07:28:00+03:00

религия

владимир вигилянский

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574972316_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_64269069f42a6316993c09124bf270a5.jpg

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Создавать фрески с образами святых на стенах храма с помощь принтера и печатать иконы допустимо, считает настоятель настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский. "Ничего страшного нет в том, чтобы печатать иконы с помощью принтера. Это вполне допустимо. Сейчас принтеры могут печать на досках, материи, железе, на чем угодно. Любые бумажные иконы - это такая же печать, читается специальная молитва на освящение иконы, этих изображений. Так и бывает в новых храмах", - заявил он РИА Новости. Он рассказал, что в храме святой Татианы при МГУ в первые 10 лет иконостас был из напечатанных икон, которые впоследствии постепенно стали заменять на живописные. "И все молились - все нормально", - заключил протоиерей.

https://ria.ru/20250415/moskva-2011400000.html

https://ria.ru/20241124/svyaschennik-1985242565.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир вигилянский, религия