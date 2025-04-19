https://ria.ru/20250419/ierusalim-2012236477.html

В Иерусалиме усилили меры безопасности вокруг Старого города

В Иерусалиме усилили меры безопасности вокруг Старого города - РИА Новости, 19.04.2025

В Иерусалиме усилили меры безопасности вокруг Старого города

Полиция Израиля с раннего утра Великой Субботы усилила меры безопасности вокруг Старого города в Иерусалиме и внутри него в преддверии чуда схождения... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T09:36:00+03:00

2025-04-19T09:36:00+03:00

2025-04-19T10:27:00+03:00

религия

иерусалим

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ИЕРУСАЛИМ, 19 апр - РИА Новости. Полиция Израиля с раннего утра Великой Субботы усилила меры безопасности вокруг Старого города в Иерусалиме и внутри него в преддверии чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня, передает корреспондент РИА Новости с места событий. У ворот на входе в Старый город ждут толпы паломников в надежде увидеть чудо схождения Благодатного огня. Полиция пока не начала пускать в Старый город организованные группы паломников. Организованную группу журналистов завели в Старый город 9.22 по иерусалимскому времени (совпадает с мск). Ожидается, что количество посетителей Старого города в эту Великую Субботу будет существенно больше, чем годом ранее. Это связано с решением многих авиакомпаний возобновить рейсы в Израиль на фоне предполагаемого улучшения ситуации в стране в сфере безопасности и общего снижения интенсивности боевых действий. "Сегодня здесь будет огромное количество паломников со всего мира. Сотни полицейских сосредоточены сегодня внутри Старого города Иерусалима и на подъездах к нему. Работают оперативники, спецподразделения, кинологи, взрывотехники. Делается все необходимое для обеспечения безопасности тех, кто будет находиться внутри храма, в Старом городе и в Иерусалиме в целом", - рассказал РИА Новости майор полиции Израиля Михаил Зингерман. Схождение Благодатного огня, который символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, происходит только в Великую Субботу в храме Гроба Господня (Иерусалимский храм Воскресения Христова) накануне православной Пасхи и только по молитвам православного патриарха. В этот день израильские правоохранители традиционно вводят особый режим безопасности в районе Старого города. Многочисленные силы полиции и охранников развернуты с раннего утра в историческом центре Иерусалима, для обеспечения безопасности общественности и сопровождения христианских процессий и посетителей. Накануне Иерусалимский округ полиции Израиля завершил подготовку к церемонии схождения Благодатного огня. В этот день транспортным средствам не разрешен въезд в Старый город до окончания церемонии. В 2024 году чудо схождения смогли увидеть несколько тысячь человек. В предыдущие годы порядка 10 тысяч паломников находились внутри храма во время схождения Благодатного огня. Сошествие Благодатного огня происходит обычно между 13 и 15 часами по иерусалимскому времени. Благодатный огонь появляется в Кувуклии – часовне внутри храма Гроба Господня, который возведен над пространством, где, по преданию, был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. Затем огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя. В этом году делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по традиции доставит Благодатный огонь в Москву специальным рейсом из Иерусалима накануне Пасхи. С 2003 года ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение в российскую столицу к Пасхе благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму".

https://ria.ru/20250419/blagodatnyy_ogon-1857114783.html

https://ria.ru/20250418/patriarkh-2012205365.html

https://ria.ru/20250419/paskha-2012220082.html

https://ria.ru/20250411/subbota-2010760225.html

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Полиция у Старого города в Иерусалиме в преддверии схождения Благодатного огня Полиция Израиля с раннего утра Великой Субботы усилила меры безопасности внутри и вокруг Старого города в Иерусалиме в преддверии чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что количество посетителей Старого города в эту Великую Субботу будет существенно больше, чем годом ранее. Это связано с решением многих авиакомпаний возобновить рейсы в Израиль на фоне предполагаемого улучшения ситуации в стране в сфере безопасности. "Работают оперативники, спецподразделения, кинологи, взрывотехники. Делается все необходимое для обеспечения безопасности", - рассказал агентству майор полиции Михаил Зингерман. 2025-04-19T09:36 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иерусалим, израиль, россия, иисус христос, религиозные праздники, пасха