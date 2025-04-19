https://ria.ru/20250419/ierusalim-2012219815.html

В РПЦ рассказали о ситуации в Иерусалиме на Пасху

В РПЦ рассказали о ситуации в Иерусалиме на Пасху - РИА Новости, 19.04.2025

В РПЦ рассказали о ситуации в Иерусалиме на Пасху

Ситуация в Иерусалиме на Пасху спокойнее, чем год назад, регулярных атак нет, рассказал в интервью РИА Новости начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T04:03:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ситуация в Иерусалиме на Пасху спокойнее, чем год назад, регулярных атак нет, рассказал в интервью РИА Новости начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев). "В целом ситуация отличается от той, какой она была год назад: нет таких регулярных атак, нет конфликтов между ХАМАС и израильской армией (в Иерусалиме – ред.). Бывают периодически обстрелы со стороны йеменских хуситов, но они не носят регулярного характера, и сейчас ситуация стала более спокойной по сравнению с прошлым годом", – сказал архимандрит Вассиан. Дополнительных и особых мер защиты паломников, отличающихся от обычных, не введено, добавил он.

https://ria.ru/20250419/terusalim-2012218063.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иерусалим, хамас, религиозные праздники, пасха, религия