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В РПЦ рассказали о ситуации в Иерусалиме на Пасху - РИА Новости, 19.04.2025
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Религия
 
04:03 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/ierusalim-2012219815.html
В РПЦ рассказали о ситуации в Иерусалиме на Пасху
В РПЦ рассказали о ситуации в Иерусалиме на Пасху - РИА Новости, 19.04.2025
В РПЦ рассказали о ситуации в Иерусалиме на Пасху
Ситуация в Иерусалиме на Пасху спокойнее, чем год назад, регулярных атак нет, рассказал в интервью РИА Новости начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T04:03:00+03:00
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религия
в мире
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религиозные праздники
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ситуация в Иерусалиме на Пасху спокойнее, чем год назад, регулярных атак нет, рассказал в интервью РИА Новости начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев). "В целом ситуация отличается от той, какой она была год назад: нет таких регулярных атак, нет конфликтов между ХАМАС и израильской армией (в Иерусалиме – ред.). Бывают периодически обстрелы со стороны йеменских хуситов, но они не носят регулярного характера, и сейчас ситуация стала более спокойной по сравнению с прошлым годом", – сказал архимандрит Вассиан. Дополнительных и особых мер защиты паломников, отличающихся от обычных, не введено, добавил он.
https://ria.ru/20250419/terusalim-2012218063.html
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в мире, иерусалим, хамас, религиозные праздники, пасха, религия
Религия, В мире, Иерусалим, ХАМАС, Религиозные праздники, Пасха, Религия
В РПЦ рассказали о ситуации в Иерусалиме на Пасху

Архимандрит Вассиан: ситуация в Иерусалиме на Пасху спокойнее, чем год назад

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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Иерусалим. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ситуация в Иерусалиме на Пасху спокойнее, чем год назад, регулярных атак нет, рассказал в интервью РИА Новости начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев).
"В целом ситуация отличается от той, какой она была год назад: нет таких регулярных атак, нет конфликтов между ХАМАС и израильской армией (в Иерусалиме – ред.). Бывают периодически обстрелы со стороны йеменских хуситов, но они не носят регулярного характера, и сейчас ситуация стала более спокойной по сравнению с прошлым годом", – сказал архимандрит Вассиан.
Дополнительных и особых мер защиты паломников, отличающихся от обычных, не введено, добавил он.
Старый город в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Глава Русской духовной миссии рассказал о ситуации в Иерусалиме
03:11
 
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