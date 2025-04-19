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В РПЦ рассказали о ситуации в Иерусалиме на Пасху
В РПЦ рассказали о ситуации в Иерусалиме на Пасху - РИА Новости, 19.04.2025
В РПЦ рассказали о ситуации в Иерусалиме на Пасху
Ситуация в Иерусалиме на Пасху спокойнее, чем год назад, регулярных атак нет, рассказал в интервью РИА Новости начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T04:03:00+03:00
2025-04-19T04:03:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Ситуация в Иерусалиме на Пасху спокойнее, чем год назад, регулярных атак нет, рассказал в интервью РИА Новости начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев). "В целом ситуация отличается от той, какой она была год назад: нет таких регулярных атак, нет конфликтов между ХАМАС и израильской армией (в Иерусалиме – ред.). Бывают периодически обстрелы со стороны йеменских хуситов, но они не носят регулярного характера, и сейчас ситуация стала более спокойной по сравнению с прошлым годом", – сказал архимандрит Вассиан. Дополнительных и особых мер защиты паломников, отличающихся от обычных, не введено, добавил он.
https://ria.ru/20250419/terusalim-2012218063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иерусалим, хамас, религиозные праздники, пасха, религия
Религия, В мире, Иерусалим, ХАМАС, Религиозные праздники, Пасха, Религия
В РПЦ рассказали о ситуации в Иерусалиме на Пасху
Архимандрит Вассиан: ситуация в Иерусалиме на Пасху спокойнее, чем год назад