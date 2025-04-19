https://ria.ru/20250419/ierusalim-2012215058.html

В РПЦ рассказали о ситуации с Александровским подворьем в Иерусалиме

В РПЦ рассказали о ситуации с Александровским подворьем в Иерусалиме - РИА Новости, 19.04.2025

В РПЦ рассказали о ситуации с Александровским подворьем в Иерусалиме

Вопрос возвращения России Александровского подворья в Иерусалиме в настоящее время не продвигается, сообщил в интервью РИА Новости начальник Русской духовной... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T02:07:00+03:00

2025-04-19T02:07:00+03:00

2025-04-19T02:07:00+03:00

религия

иерусалим

россия

израиль

биньямин нетаньяху

сергей степашин

религия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вопрос возвращения России Александровского подворья в Иерусалиме в настоящее время не продвигается, сообщил в интервью РИА Новости начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев). "Движения в этом вопросе пока нет. Пока что дело затягивается с израильской стороны", - сказал архимандрит Вассиан. Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к работе группы, оценивающей возврат России Александровского подворья в Иерусалиме, заявил РИА Новости в ноябре прошлого года председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.

https://ria.ru/20250207/ierusalim-1998073730.html

https://ria.ru/20250325/germaniya-2007093576.html

иерусалим

россия

израиль

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иерусалим, россия, израиль, биньямин нетаньяху, сергей степашин, религия