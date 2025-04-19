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В РПЦ рассказали о ситуации с Александровским подворьем в Иерусалиме - РИА Новости, 19.04.2025
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Религия
 
02:07 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/ierusalim-2012215058.html
В РПЦ рассказали о ситуации с Александровским подворьем в Иерусалиме
В РПЦ рассказали о ситуации с Александровским подворьем в Иерусалиме - РИА Новости, 19.04.2025
В РПЦ рассказали о ситуации с Александровским подворьем в Иерусалиме
Вопрос возвращения России Александровского подворья в Иерусалиме в настоящее время не продвигается, сообщил в интервью РИА Новости начальник Русской духовной... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T02:07:00+03:00
2025-04-19T02:07:00+03:00
религия
иерусалим
россия
израиль
биньямин нетаньяху
сергей степашин
религия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вопрос возвращения России Александровского подворья в Иерусалиме в настоящее время не продвигается, сообщил в интервью РИА Новости начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев). "Движения в этом вопросе пока нет. Пока что дело затягивается с израильской стороны", - сказал архимандрит Вассиан. Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к работе группы, оценивающей возврат России Александровского подворья в Иерусалиме, заявил РИА Новости в ноябре прошлого года председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.
https://ria.ru/20250207/ierusalim-1998073730.html
https://ria.ru/20250325/germaniya-2007093576.html
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иерусалим, россия, израиль, биньямин нетаньяху, сергей степашин, религия
Религия, Иерусалим, Россия, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Сергей Степашин, Религия
В РПЦ рассказали о ситуации с Александровским подворьем в Иерусалиме

РПЦ: вопрос возвращения России подворья в Иерусалиме пока не продвигается

© РИА Новости / Антон СкрипуновАлександровское подворье в Иерусалиме
Александровское подворье в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Александровское подворье в Иерусалиме. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Вопрос возвращения России Александровского подворья в Иерусалиме в настоящее время не продвигается, сообщил в интервью РИА Новости начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев).
"Движения в этом вопросе пока нет. Пока что дело затягивается с израильской стороны", - сказал архимандрит Вассиан.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Россия надеется на возвращение Александровского подворья в Иерусалиме
7 февраля, 20:40
Александровское подворье находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня. Здание, построенное в конце XIX века, было оформлено на дом Романовых. После революции 1917 года начался спор за право собственности. К 2000-м годам здание Александровского подворья оказалось под управлением так называемого Православного палестинского общества (ППО), которое объявило себя преемником дореволюционного ИППО. Российское ИППО совместно с российскими властями много лет добивается возвращения Александровского подворья. В то же время глава ППО Николай Воронцов-Гофман заявлял, что намерен оспорить в суде претензии России на здание.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к работе группы, оценивающей возврат России Александровского подворья в Иерусалиме, заявил РИА Новости в ноябре прошлого года председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин.
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РелигияИерусалимРоссияИзраильБиньямин НетаньяхуСергей СтепашинРелигия
 
 
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