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Боец рассказал, что осталось от ВСУ на окраинах освобожденного Гуево - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:20 19.04.2025 (обновлено: 18:11 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/guevo-2012280194.html
Боец рассказал, что осталось от ВСУ на окраинах освобожденного Гуево
Боец рассказал, что осталось от ВСУ на окраинах освобожденного Гуево - РИА Новости, 19.04.2025
Боец рассказал, что осталось от ВСУ на окраинах освобожденного Гуево
Большое число трупов военнослужащих ВСУ остаются на разбитых украинских позициях в освобожденном населенном пункте Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:20:00+03:00
2025-04-19T18:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСК, 19 апр - РИА Новости. Большое число трупов военнослужащих ВСУ остаются на разбитых украинских позициях в освобожденном населенном пункте Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го Армейского корпуса российской группировки войск "Север" с позывным "Лавина". Видео разбитых позиций оказалось в распоряжении РИА Новости. "Сейчас облетали населенный пункт Гуево, можем наблюдать очень большое количество трупов противника, которые пытались убежать из населенного пункта, оставив свои позиции при штурме данного населенного пункта. Это юго-западная получается часть Гуево, дорога Гуево – Горналь, уже район спиртзавода, где у них был очень такой достаточно серьезный опорный пункт, где и очень крепко они за него держались", - рассказал "Лавина". По его словам из данного опорного пункта ВСУ выбивали порядка двух суток. "В итоге противнику все-таки "сломали зубы" и он отступал... Ну кто-то не успел отступить... Мы его уничтожали, нанося огневое поражение... Артиллерией, FPV-дронами", - рассказал "Лавина". Только на данном участке, операторы БПЛА насчитали порядка 20 оставленных тел противника. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250419/khinshteyn-2012277827.html
https://ria.ru/20250419/oleshnya-2012248562.html
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Тела военнослужащих ВСУ в районе освобожденного населенного пункта Гуево в Курской области
Большое число тел военнослужащих ВСУ остаются на разбитых украинских позициях в освобожденном населенном пункте Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го Армейского корпуса российской группировки войск "Север" с позывным "Лавина".
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Боец рассказал, что осталось от ВСУ на окраинах освобожденного Гуево

Боец Лавина: на окраинах освобожденного курского Гуево осталось много трупов ВСУ

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КУРСК, 19 апр - РИА Новости. Большое число трупов военнослужащих ВСУ остаются на разбитых украинских позициях в освобожденном населенном пункте Гуево в Курской области, сообщил РИА Новости начальник разведки 22-го мотострелкового полка 44-го Армейского корпуса российской группировки войск "Север" с позывным "Лавина".
Видео разбитых позиций оказалось в распоряжении РИА Новости.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Освобождение Курской области становится все ближе, заявил Хинштейн
Вчера, 16:01
"Сейчас облетали населенный пункт Гуево, можем наблюдать очень большое количество трупов противника, которые пытались убежать из населенного пункта, оставив свои позиции при штурме данного населенного пункта. Это юго-западная получается часть Гуево, дорога Гуево – Горналь, уже район спиртзавода, где у них был очень такой достаточно серьезный опорный пункт, где и очень крепко они за него держались", - рассказал "Лавина".
По его словам из данного опорного пункта ВСУ выбивали порядка двух суток.
"В итоге противнику все-таки "сломали зубы" и он отступал... Ну кто-то не успел отступить... Мы его уничтожали, нанося огневое поражение... Артиллерией, FPV-дронами", - рассказал "Лавина".
Только на данном участке, операторы БПЛА насчитали порядка 20 оставленных тел противника.
Штурмовики группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Бойцы "Севера" освободили Олешню
Вчера, 12:10
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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