https://ria.ru/20250419/gosduma-2012290328.html

В Госдуме допустили провокации Киева в пасхальное перемирие

В Госдуме допустили провокации Киева в пасхальное перемирие - РИА Новости, 19.04.2025

В Госдуме допустили провокации Киева в пасхальное перемирие

Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что украинская сторона будет совершать провокации в пасхальное перемирие. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T17:22:00+03:00

2025-04-19T17:22:00+03:00

2025-04-19T17:32:00+03:00

алексей чепа

владимир путин

пасхальное перемирие, объявленное путиным

госдума рф

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Чепа считает, что украинская сторона будет совершать провокации в пасхальное перемирие. Президент России Владимир Путин в субботу объявил о пасхальном перемирии, которое начнет действовать с 18.00 мск в субботу и продлится до конца воскресения, 20 апреля. Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру России. "Ожидали... скорее всего... мне кажется, что, несмотря на великий светлый праздник Пасхи, Украина будет совершать провокации. Понимаем, что Зеленский позволил проводить сейчас фестиваль ЛГБТ* (ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ - ред.) в этот праздник, поэтому ничего святого у них нет", - сказал Чепа РИА Новости.* ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012289011.html

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алексей чепа, владимир путин, пасхальное перемирие, объявленное путиным, госдума рф