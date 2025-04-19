В Госдуме ответили пословицей на слова Трампа о переговорах по Украине
Депутат Шеремет призвал Трампа отбросить угрозы отстраниться от переговоров
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости призвал президента США Дональда Трампа отбросить угрозы об отказе от участия в переговорном процессе по Украине и привел в пример пословицу: "Взялся за гуж — не говори, что не дюж".
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать.
"Трамп — состоявшийся и мудрый политик, который не имеет права в ответственный момент сказать, что умывает руки и отходит в сторону, тем самым расписываясь в собственном бессилии. Как говорится, взялся за гуж — не говори, что не дюж. Трампу пора принудить режим Зеленского к миру и ввести против него персональные санкции. Сегодня именно Зеленский саботирует любые реальные мирные инициативы", — сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, преступный киевский режим взрастил бывший американский президент Джо Байден, поэтому именно США должны поставить точку в этом вопросе и принудить Зеленского к миру.
"США пора угомонить нациста Зеленского. Если не хотите этого делать, то уйдите в сторону, это сделает Россия. У нас выбора нет: мы должны обеспечить безопасность своих границ и граждан", — сказал депутат.