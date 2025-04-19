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В Горловке при атаке ВСУ на кладбище пострадал мирный житель
В Горловке при атаке ВСУ на кладбище пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.04.2025
В Горловке при атаке ВСУ на кладбище пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате украинской атаки с применением беспилотного летательного аппарата по кладбищу в Горловке в субботу, сообщил мэр города Иван РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:25:00+03:00
2025-04-19T14:25:00+03:00
2025-04-19T14:31:00+03:00
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате украинской атаки с применением беспилотного летательного аппарата по кладбищу в Горловке в субботу, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что ВСУ в 12.30 сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Никитовском районе Горловки."В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ на кладбище в жилом массиве "Комсомолец" ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250418/vsu-2012188534.html
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Горловка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько
В Горловке при атаке ВСУ на кладбище пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при атаке БПЛА по кладбищу в Горловке пострадал мирный житель