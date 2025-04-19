https://ria.ru/20250419/gorlovka-2012266769.html

В Горловке при атаке ВСУ на кладбище пострадал мирный житель

В Горловке при атаке ВСУ на кладбище пострадал мирный житель - РИА Новости, 19.04.2025

В Горловке при атаке ВСУ на кладбище пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате украинской атаки с применением беспилотного летательного аппарата по кладбищу в Горловке в субботу, сообщил мэр города Иван РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T14:25:00+03:00

2025-04-19T14:25:00+03:00

2025-04-19T14:31:00+03:00

горловка

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

иван приходько

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате украинской атаки с применением беспилотного летательного аппарата по кладбищу в Горловке в субботу, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что ВСУ в 12.30 сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Никитовском районе Горловки."В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ на кладбище в жилом массиве "Комсомолец" ранен мирный житель Горловки", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250418/vsu-2012188534.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, украина, иван приходько