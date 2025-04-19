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Аракчи назвал Израиль препятствием для безъядерного Ближнего Востока - РИА Новости, 19.04.2025
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14:09 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/glava-2012263822.html
Аракчи назвал Израиль препятствием для безъядерного Ближнего Востока
Аракчи назвал Израиль препятствием для безъядерного Ближнего Востока - РИА Новости, 19.04.2025
Аракчи назвал Израиль препятствием для безъядерного Ближнего Востока
Израиль является единственным препятствием для создания Ближнего Востока, свободного от ядерного оружия, заявил на встрече с главой МИД Италии Антонио Таяни... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T14:09:00+03:00
2025-04-19T14:09:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
аббас аракчи
антонио таяни
бадр аль-бусаиди
мид италии
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ТЕГЕРАН, 19 апр - РИА Новости. Израиль является единственным препятствием для создания Ближнего Востока, свободного от ядерного оружия, заявил на встрече с главой МИД Италии Антонио Таяни глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Несколько ранее агентство NourNews сообщило, что второй раунд непрямых переговоров по ядерной сделке между США и Ираном при посредничестве Омана стартовал в Риме. Накануне глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи встретился со своим итальянским коллегой, по совместительству вице-премьером Антонио Таяни. По прибытии на место переговоров – в здание, принадлежащее султану Омана – Аракчи встретился с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди. "Министр иностранных дел Ирана, указав на мирный характер иранской ядерной программы и неприятие оружия массового поражения в иранской оборонительной доктрине, а также в религиозных и культурных ценностях иранцев, счел единственным препятствием на пути создания Ближнего Востока, свободного от ядерного оружия, правительство Израиля, которое совместно с геноцидом, нарушением законов и агрессией по отношению к государствам региона стремится разжечь ненависть по отношению к Ирану и дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке. Глава МИД также счел нужным, чтобы Европа и мировое сообщество, отдалившись от навязанных клише, приняли ответственную позицию по отношению к (Израилю – ред.)", - передает официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства исламской республики. В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу в Риме. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250419/reuters-2012228972.html
https://ria.ru/20250406/izrail-2009704630.html
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в мире, иран, ближний восток, сша, аббас аракчи, антонио таяни, бадр аль-бусаиди, мид италии
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Аббас Аракчи, Антонио Таяни, Бадр Аль-Бусаиди, МИД Италии
Аракчи назвал Израиль препятствием для безъядерного Ближнего Востока

Аракчи: Израиль является препятствием для Ближнего Востока без ядерного оружия

© AP Photo / Frank Franklin IIАббас Аракчи
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Frank Franklin II
Аббас Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 19 апр - РИА Новости. Израиль является единственным препятствием для создания Ближнего Востока, свободного от ядерного оружия, заявил на встрече с главой МИД Италии Антонио Таяни глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Несколько ранее агентство NourNews сообщило, что второй раунд непрямых переговоров по ядерной сделке между США и Ираном при посредничестве Омана стартовал в Риме. Накануне глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи встретился со своим итальянским коллегой, по совместительству вице-премьером Антонио Таяни. По прибытии на место переговоров – в здание, принадлежащее султану Омана – Аракчи встретился с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди.
Взрыв в Тегеране во время израильского авиаудара по Ирану - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Reuters: Израиль может ударить по ядерным объектам Ирана в ближайшие месяцы
Вчера, 08:11
"Министр иностранных дел Ирана, указав на мирный характер иранской ядерной программы и неприятие оружия массового поражения в иранской оборонительной доктрине, а также в религиозных и культурных ценностях иранцев, счел единственным препятствием на пути создания Ближнего Востока, свободного от ядерного оружия, правительство Израиля, которое совместно с геноцидом, нарушением законов и агрессией по отношению к государствам региона стремится разжечь ненависть по отношению к Ирану и дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке. Глава МИД также счел нужным, чтобы Европа и мировое сообщество, отдалившись от навязанных клише, приняли ответственную позицию по отношению к (Израилю – ред.)", - передает официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства исламской республики.
В оманской столице 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Министр иностранных дел Ирана также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу в Риме.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с предложением заключить новое соглашение по ядерной программе, пригрозив военным ответом в случае провала дипломатических усилий. В ответ руководство исламской республики исключило возможность прямых переговоров с руководством в Вашингтоне, оставив открытую дверь только для диалога при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Израиль обвинил Иран в прямом военном финансировании ХАМАС
6 апреля, 22:25
 
В миреИранБлижний ВостокСШААббас АракчиАнтонио ТаяниБадр Аль-БусаидиМИД Италии
 
 
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