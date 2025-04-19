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Экс-депутат АдГ опасается, что Мерц даст Украине ракеты Taurus - РИА Новости, 19.04.2025
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03:40 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/germaniya-2012218931.html
Экс-депутат АдГ опасается, что Мерц даст Украине ракеты Taurus
Экс-депутат АдГ опасается, что Мерц даст Украине ракеты Taurus - РИА Новости, 19.04.2025
Экс-депутат АдГ опасается, что Мерц даст Украине ракеты Taurus
Экс-депутат гамбурского ландтага (земельного парламента) от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерсен в разговоре с РИА Новости выразила опасение, что... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T03:40:00+03:00
2025-04-19T03:40:00+03:00
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Экс-депутат гамбурского ландтага (земельного парламента) от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерсен в разговоре с РИА Новости выразила опасение, что будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, вероятно, выполнит обещание о поставке на Украину ракет Taurus. Ранее лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Петерсен находится в ДНР с визитом. "Господин Мерц обещал еще в ходе предвыборной кампании, что Taurus будут поставляться под его руководством. Он еще не стал бундесканцлером, но он продолжает обещать. И я боюсь, что за этим обещанием последуют действия", - сказала Петерсен. По ее словам, такой шаг приведет в тому, что Германия станет активным участником конфликта на Украине. До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Мерц даже обещал выставить России ультиматум о прекращении ударов по украинской инфраструктуре в течение 24 часов, а в противном случае - поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.
https://ria.ru/20250414/gosduma-2011116484.html
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в мире, германия, украина, россия, фридрих мерц, борис писториус, мария захарова, хдс/хсс, ard
В мире, Германия, Украина, Россия, Фридрих Мерц, Борис Писториус, Мария Захарова, ХДС/ХСС, ARD
Экс-депутат АдГ опасается, что Мерц даст Украине ракеты Taurus

Экс-депутат АдГ Петерсен: Мерц может выполнить обещание о поставке Taurus Киеву

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридих Мерц
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридих Мерц. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Экс-депутат гамбурского ландтага (земельного парламента) от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерсен в разговоре с РИА Новости выразила опасение, что будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, вероятно, выполнит обещание о поставке на Украину ракет Taurus.
Ранее лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
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Петерсен находится в ДНР с визитом.
"Господин Мерц обещал еще в ходе предвыборной кампании, что Taurus будут поставляться под его руководством. Он еще не стал бундесканцлером, но он продолжает обещать. И я боюсь, что за этим обещанием последуют действия", - сказала Петерсен.
По ее словам, такой шаг приведет в тому, что Германия станет активным участником конфликта на Украине.
До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Мерц даже обещал выставить России ультиматум о прекращении ударов по украинской инфраструктуре в течение 24 часов, а в противном случае - поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.
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В миреГерманияУкраинаРоссияФридрих МерцБорис ПисториусМария ЗахароваХДС/ХССARD
 
 
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