https://ria.ru/20250419/germaniya-2012218931.html

Экс-депутат АдГ опасается, что Мерц даст Украине ракеты Taurus

Экс-депутат АдГ опасается, что Мерц даст Украине ракеты Taurus - РИА Новости, 19.04.2025

Экс-депутат АдГ опасается, что Мерц даст Украине ракеты Taurus

Экс-депутат гамбурского ландтага (земельного парламента) от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерсен в разговоре с РИА Новости выразила опасение, что... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T03:40:00+03:00

2025-04-19T03:40:00+03:00

2025-04-19T03:40:00+03:00

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Экс-депутат гамбурского ландтага (земельного парламента) от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерсен в разговоре с РИА Новости выразила опасение, что будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц, вероятно, выполнит обещание о поставке на Украину ракет Taurus. Ранее лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Петерсен находится в ДНР с визитом. "Господин Мерц обещал еще в ходе предвыборной кампании, что Taurus будут поставляться под его руководством. Он еще не стал бундесканцлером, но он продолжает обещать. И я боюсь, что за этим обещанием последуют действия", - сказала Петерсен. По ее словам, такой шаг приведет в тому, что Германия станет активным участником конфликта на Украине. До выборов в немецкий парламент Мерц многократно критиковал канцлера Олафа Шольца за отказ от поставок Taurus Украине. Мерц даже обещал выставить России ультиматум о прекращении ударов по украинской инфраструктуре в течение 24 часов, а в противном случае - поставить Киеву Taurus. Впрочем, впоследствии Мерц заявил, что не ставил и не упоминал никаких ультиматумов.

https://ria.ru/20250414/gosduma-2011116484.html

https://ria.ru/20250224/germaniya-2001196150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, украина, россия, фридрих мерц, борис писториус, мария захарова, хдс/хсс, ard