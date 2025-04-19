Рейтинг@Mail.ru
Премьер Баварии высказался про возможность поставки Taurus для Украины - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/germanija-2012252121.html
Премьер Баварии высказался про возможность поставки Taurus для Украины
Премьер Баварии высказался про возможность поставки Taurus для Украины - РИА Новости, 19.04.2025
Премьер Баварии высказался про возможность поставки Taurus для Украины
В первую очередь необходимо обеспечить крылатыми ракетами Taurus саму Германию, а решение об их предоставлении Украине будет принимать новый канцлер ФРГ, заявил РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T12:51:00+03:00
2025-04-19T12:51:00+03:00
германия
украина
россия
маркус зедер
фридрих мерц
борис писториус
хдс/хсс
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911901596_0:84:2738:1624_1920x0_80_0_0_53d9b6af498b316fc84bc5fecec4835c.jpg
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. В первую очередь необходимо обеспечить крылатыми ракетами Taurus саму Германию, а решение об их предоставлении Украине будет принимать новый канцлер ФРГ, заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария и лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер. "Прежде всего, нам нужно как можно больше (ракет – ред.) Taurus для нас самих. Это лучшее оружие, которое у нас есть. Помимо этих крылатых ракет нам нужна настоящая армия беспилотников и собственный противоракетный щит", - заявил политик в интервью газете Augsburger Allgemeine. Решение по вопросу передачи Taurus Киеву будет принимать будущий канцлер ФРГ, сказал Зёдер. По информации газеты Bild, вооруженные силы ФРГ располагают примерно 600 ракетами Taurus. Однако половина из них нуждается в модернизации или продлении сертификатов. Ранее агентство DPA со ссылкой на Зёдера передало, что лидер победившего на парламентских выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц будет избран на пост канцлера 6 мая. Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250418/taurus-2011984415.html
https://ria.ru/20250417/germanija-2011768442.html
германия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1a/1911901596_80:0:2531:1838_1920x0_80_0_0_2d01661a4d7b40bd93e41e26a3f07392.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, украина, россия, маркус зедер, фридрих мерц, борис писториус, хдс/хсс, нато, bild, в мире
Германия, Украина, Россия, Маркус Зедер, Фридрих Мерц, Борис Писториус, ХДС/ХСС, НАТО, Bild, В мире
Премьер Баварии высказался про возможность поставки Taurus для Украины

Премьер немецкой Баварии Зёдер призвал обеспечить ракетами Taurus саму Германию

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМаркус Зедер
Маркус Зедер - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Маркус Зедер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. В первую очередь необходимо обеспечить крылатыми ракетами Taurus саму Германию, а решение об их предоставлении Украине будет принимать новый канцлер ФРГ, заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария и лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер.
"Прежде всего, нам нужно как можно больше (ракет – ред.) Taurus для нас самих. Это лучшее оружие, которое у нас есть. Помимо этих крылатых ракет нам нужна настоящая армия беспилотников и собственный противоракетный щит", - заявил политик в интервью газете Augsburger Allgemeine.
Ларс Клингбайль - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Лидер СДПГ рассказал, как будет приниматься решение по Taurus для Украины
18 апреля, 10:25
Решение по вопросу передачи Taurus Киеву будет принимать будущий канцлер ФРГ, сказал Зёдер.
По информации газеты Bild, вооруженные силы ФРГ располагают примерно 600 ракетами Taurus. Однако половина из них нуждается в модернизации или продлении сертификатов.
Ранее агентство DPA со ссылкой на Зёдера передало, что лидер победившего на парламентских выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц будет избран на пост канцлера 6 мая.
Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Крылатая ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Глава Rheinmetall высказался о поставках ракет Taurus Украине
17 апреля, 11:33
 
ГерманияУкраинаРоссияМаркус ЗедерФридрих МерцБорис ПисториусХДС/ХССНАТОBildВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала