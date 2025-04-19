https://ria.ru/20250419/germanija-2012252121.html

Премьер Баварии высказался про возможность поставки Taurus для Украины

Премьер Баварии высказался про возможность поставки Taurus для Украины - РИА Новости, 19.04.2025

Премьер Баварии высказался про возможность поставки Taurus для Украины

В первую очередь необходимо обеспечить крылатыми ракетами Taurus саму Германию, а решение об их предоставлении Украине будет принимать новый канцлер ФРГ, заявил РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T12:51:00+03:00

2025-04-19T12:51:00+03:00

2025-04-19T12:51:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. В первую очередь необходимо обеспечить крылатыми ракетами Taurus саму Германию, а решение об их предоставлении Украине будет принимать новый канцлер ФРГ, заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Бавария и лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС) Маркус Зёдер. "Прежде всего, нам нужно как можно больше (ракет – ред.) Taurus для нас самих. Это лучшее оружие, которое у нас есть. Помимо этих крылатых ракет нам нужна настоящая армия беспилотников и собственный противоракетный щит", - заявил политик в интервью газете Augsburger Allgemeine. Решение по вопросу передачи Taurus Киеву будет принимать будущий канцлер ФРГ, сказал Зёдер. По информации газеты Bild, вооруженные силы ФРГ располагают примерно 600 ракетами Taurus. Однако половина из них нуждается в модернизации или продлении сертификатов. Ранее агентство DPA со ссылкой на Зёдера передало, что лидер победившего на парламентских выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц будет избран на пост канцлера 6 мая. Ранее Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине. При этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250418/taurus-2011984415.html

https://ria.ru/20250417/germanija-2011768442.html

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германия, украина, россия, маркус зедер, фридрих мерц, борис писториус, хдс/хсс, нато, bild, в мире