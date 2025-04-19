https://ria.ru/20250419/germanija-2012232700.html

В Германии покажут документальный фильм о Донбассе

В Германии покажут документальный фильм о Донбассе - РИА Новости, 19.04.2025

В Германии покажут документальный фильм о Донбассе

Документальный фильм "Вопреки" об истории событий в Донбассе покажут в Германии 24 апреля, сообщила РИА Новости экс-депутат гамбурского ландтага (земельного... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T09:00:00+03:00

2025-04-19T09:00:00+03:00

2025-04-19T09:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

донбасс

германия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Документальный фильм "Вопреки" об истории событий в Донбассе покажут в Германии 24 апреля, сообщила РИА Новости экс-депутат гамбурского ландтага (земельного парламента) от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерсен. В данный момент Петерсен посещает ДНР. "Наш фильм под названием "Вопреки" (на немецком языке - Trotz) - мы его назвали документальным фильмом о том, что происходило и происходит в Донбассе. Закрытый показ фильма пройдет 24 апреля. Это не открытый кинотеатр, где можно купить билет", - сказала Петерсен. По ее словам, в Германии в открытом доступе практически нет правдивой информации о том, что происходит в Донбассе. Петерсен добавила, что обычно немецкие спецслужбы мешают проведению подобных мероприятий.

https://ria.ru/20250419/germanija-2012223513.html

донбасс

германия

донецкая народная республика

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донбасс, германия, донецкая народная республика