https://ria.ru/20250419/germanija-2012232700.html
В Германии покажут документальный фильм о Донбассе
В Германии покажут документальный фильм о Донбассе - РИА Новости, 19.04.2025
В Германии покажут документальный фильм о Донбассе
Документальный фильм "Вопреки" об истории событий в Донбассе покажут в Германии 24 апреля, сообщила РИА Новости экс-депутат гамбурского ландтага (земельного... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T09:00:00+03:00
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Документальный фильм "Вопреки" об истории событий в Донбассе покажут в Германии 24 апреля, сообщила РИА Новости экс-депутат гамбурского ландтага (земельного парламента) от партии "Альтернатива для Германии" Ольга Петерсен. В данный момент Петерсен посещает ДНР. "Наш фильм под названием "Вопреки" (на немецком языке - Trotz) - мы его назвали документальным фильмом о том, что происходило и происходит в Донбассе. Закрытый показ фильма пройдет 24 апреля. Это не открытый кинотеатр, где можно купить билет", - сказала Петерсен. По ее словам, в Германии в открытом доступе практически нет правдивой информации о том, что происходит в Донбассе. Петерсен добавила, что обычно немецкие спецслужбы мешают проведению подобных мероприятий.
https://ria.ru/20250419/germanija-2012223513.html
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донбасс, германия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Германия, Донецкая Народная Республика
В Германии покажут документальный фильм о Донбассе
Документальный фильм о Донбассе покажут в Германии 24 апреля