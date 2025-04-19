https://ria.ru/20250419/germanija-2012223513.html
Экс-депутат от АдГ рассказала об изменении отношения Германии к Украине
Экс-депутат от АдГ рассказала об изменении отношения Германии к Украине - РИА Новости, 19.04.2025
Экс-депутат от АдГ рассказала об изменении отношения Германии к Украине
Даже русофобские политики ФРГ не поддерживают нарушение прав человека, которое происходит на Украине, заявила РИА Новости экс-депутат гамбурского ландтага от... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T05:30:00+03:00
2025-04-19T05:30:00+03:00
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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Даже русофобские политики ФРГ не поддерживают нарушение прав человека, которое происходит на Украине, заявила РИА Новости экс-депутат гамбурского ландтага от партии Альтернатива для Германии Ольга Петерсен. В данный момент Петерсен посещает ДНР. "Ни одна партия не поддерживает то, что происходит именно в этих (правочеловеческих – ред.) рамках (на Украине – ред.), что людей насильно забирают с улицы. Даже немецкий мейнстрим, который полностью поддерживает Украину и полностью русофобски настроен, констатируют, что данные меры неприемлемы в правовом государстве", - рассказала Петерсен, комментируя насильную мобилизацию в ВСУ. По ее словам, политиками Германии вопрос о легитимности Зеленского не обсуждается, однако, полагает она, немцы "избавятся от него", когда появится такая необходимость. Петерсен с детьми покинула Германию из-за санкций после посещения России и своих комментариев в качестве наблюдателя на выборах президента в 2024 году.
https://ria.ru/20250419/plan-2012219585.html
https://ria.ru/20250418/katastrofa-2011937606.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Экс-депутат от АдГ рассказала об изменении отношения Германии к Украине
Петерсен: никто в Германии не поддерживает нарушение прав человека на Украине
ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Даже русофобские политики ФРГ не поддерживают нарушение прав человека, которое происходит на Украине, заявила РИА Новости экс-депутат гамбурского ландтага от партии Альтернатива для Германии Ольга Петерсен.
В данный момент Петерсен посещает ДНР.
"Ни одна партия не поддерживает то, что происходит именно в этих (правочеловеческих – ред.) рамках (на Украине – ред.), что людей насильно забирают с улицы. Даже немецкий мейнстрим, который полностью поддерживает Украину и полностью русофобски настроен, констатируют, что данные меры неприемлемы в правовом государстве", - рассказала Петерсен, комментируя насильную мобилизацию в ВСУ.
По ее словам, политиками Германии вопрос о легитимности Зеленского не обсуждается, однако, полагает она, немцы "избавятся от него", когда появится такая необходимость.
Петерсен с детьми покинула Германию из-за санкций после посещения России и своих комментариев в качестве наблюдателя на выборах президента в 2024 году.