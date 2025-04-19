https://ria.ru/20250419/germanija-2012223513.html

Экс-депутат от АдГ рассказала об изменении отношения Германии к Украине

Экс-депутат от АдГ рассказала об изменении отношения Германии к Украине - РИА Новости, 19.04.2025

Экс-депутат от АдГ рассказала об изменении отношения Германии к Украине

Даже русофобские политики ФРГ не поддерживают нарушение прав человека, которое происходит на Украине, заявила РИА Новости экс-депутат гамбурского ландтага от... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T05:30:00+03:00

2025-04-19T05:30:00+03:00

2025-04-19T05:30:00+03:00

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ДОНЕЦК, 19 апр - РИА Новости. Даже русофобские политики ФРГ не поддерживают нарушение прав человека, которое происходит на Украине, заявила РИА Новости экс-депутат гамбурского ландтага от партии Альтернатива для Германии Ольга Петерсен. В данный момент Петерсен посещает ДНР. "Ни одна партия не поддерживает то, что происходит именно в этих (правочеловеческих – ред.) рамках (на Украине – ред.), что людей насильно забирают с улицы. Даже немецкий мейнстрим, который полностью поддерживает Украину и полностью русофобски настроен, констатируют, что данные меры неприемлемы в правовом государстве", - рассказала Петерсен, комментируя насильную мобилизацию в ВСУ. По ее словам, политиками Германии вопрос о легитимности Зеленского не обсуждается, однако, полагает она, немцы "избавятся от него", когда появится такая необходимость. Петерсен с детьми покинула Германию из-за санкций после посещения России и своих комментариев в качестве наблюдателя на выборах президента в 2024 году.

https://ria.ru/20250419/plan-2012219585.html

https://ria.ru/20250418/katastrofa-2011937606.html

германия

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, германия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины