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Герасимов дал указания о прекращении огня на Пасху - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 19.04.2025 (обновлено: 18:01 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/gerasimov-2012287909.html
Герасимов дал указания о прекращении огня на Пасху
Герасимов дал указания о прекращении огня на Пасху - РИА Новости, 19.04.2025
Герасимов дал указания о прекращении огня на Пасху
Пасхальное перемирие вводится с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 21 апреля, ВС РФ будут соблюдать режим прекращения огня, если киевский режим поступит... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T17:11:00+03:00
2025-04-19T18:01:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
в мире
валерий герасимов
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие вводится с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 21 апреля, ВС РФ будут соблюдать режим прекращения огня, если киевский режим поступит так же, заявили в Минобороны РФ."В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, командующим Объединенной группировкой войск (сил) генералом армии Валерием Герасимовым в канун православного праздника Пасхи (Светлого Христова Воскресения) отданы указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий с 18.00 московского времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля текущего года", - говорится в сообщении."Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом", - подчеркнули в МО РФ.
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россия, в мире, валерий герасимов, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), пасхальное перемирие, объявленное путиным
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Герасимов, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Герасимов дал указания о прекращении огня на Пасху

Герасимов дал указания о прекращении огня на Пасху с 18:00 мск 19 апреля

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие вводится с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 21 апреля, ВС РФ будут соблюдать режим прекращения огня, если киевский режим поступит так же, заявили в Минобороны РФ.
"В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, командующим Объединенной группировкой войск (сил) генералом армии Валерием Герасимовым в канун православного праздника Пасхи (Светлого Христова Воскресения) отданы указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий с 18.00 московского времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля текущего года", - говорится в сообщении.
"Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом", - подчеркнули в МО РФ.
Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов во время встречи - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Пасхальное перемирие покажет, насколько Киев хочет мира, заявил Путин
Вчера, 17:14
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреВалерий ГерасимовУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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