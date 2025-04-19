https://ria.ru/20250419/gerasimov-2012287909.html

Герасимов дал указания о прекращении огня на Пасху

Герасимов дал указания о прекращении огня на Пасху - РИА Новости, 19.04.2025

Герасимов дал указания о прекращении огня на Пасху

Пасхальное перемирие вводится с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 21 апреля, ВС РФ будут соблюдать режим прекращения огня, если киевский режим поступит... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T17:11:00+03:00

2025-04-19T17:11:00+03:00

2025-04-19T18:01:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие вводится с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 21 апреля, ВС РФ будут соблюдать режим прекращения огня, если киевский режим поступит так же, заявили в Минобороны РФ."В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, командующим Объединенной группировкой войск (сил) генералом армии Валерием Герасимовым в канун православного праздника Пасхи (Светлого Христова Воскресения) отданы указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий с 18.00 московского времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля текущего года", - говорится в сообщении."Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом", - подчеркнули в МО РФ.

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