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Герасимов дал указания о прекращении огня на Пасху
Герасимов дал указания о прекращении огня на Пасху - РИА Новости, 19.04.2025
Герасимов дал указания о прекращении огня на Пасху
Пасхальное перемирие вводится с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 21 апреля, ВС РФ будут соблюдать режим прекращения огня, если киевский режим поступит... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T17:11:00+03:00
2025-04-19T17:11:00+03:00
2025-04-19T18:01:00+03:00
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специальная военная операция на украине
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валерий герасимов
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вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие вводится с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 21 апреля, ВС РФ будут соблюдать режим прекращения огня, если киевский режим поступит так же, заявили в Минобороны РФ."В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, командующим Объединенной группировкой войск (сил) генералом армии Валерием Герасимовым в канун православного праздника Пасхи (Светлого Христова Воскресения) отданы указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий с 18.00 московского времени 19 апреля до нуля часов 21 апреля текущего года", - говорится в сообщении."Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом", - подчеркнули в МО РФ.
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Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Герасимов, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Герасимов дал указания о прекращении огня на Пасху
Герасимов дал указания о прекращении огня на Пасху с 18:00 мск 19 апреля