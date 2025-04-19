https://ria.ru/20250419/gerasimov-2012287256.html

Работа по освобождению Курской области продолжается, заявил Герасимов

Работа по освобождению Курской области продолжается, заявил Герасимов - РИА Новости, 19.04.2025

Работа по освобождению Курской области продолжается, заявил Герасимов

Работа по окончательному освобождению Курской области продолжается, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T17:05:00+03:00

2025-04-19T17:05:00+03:00

2025-04-19T17:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

валерий герасимов

владимир путин

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Работа по окончательному освобождению Курской области продолжается, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. "Работа по окончательному освобождению территорий лесных, вот этих вот участков и Горнали продолжается", - сказал Герасимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250419/kurskaya-2012284256.html

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россия, курская область, валерий герасимов, владимир путин