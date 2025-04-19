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Герасимов рассказал об уничтожении боевиков ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:56 19.04.2025 (обновлено: 17:09 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/gerasimov-2012285440.html
Герасимов рассказал об уничтожении боевиков ВСУ в Белгородской области
Герасимов рассказал об уничтожении боевиков ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 19.04.2025
Герасимов рассказал об уничтожении боевиков ВСУ в Белгородской области
Районы, куда вооруженные силы Украины пытались зайти в Белгородской области, изолированы, ведётся уничтожение противника, заявил начальник Генерального штаба... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:56:00+03:00
2025-04-19T17:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
белгородская область
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Районы, куда вооруженные силы Украины пытались зайти в Белгородской области, изолированы, ведётся уничтожение противника, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов."Потерпев неудачу в курском приграничье, противник попытался осуществить прорыв в Белгородскую область, в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка. Попытки осуществить вклинивания на наши территории значительных сил противника были пресечены", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Герасимов отметил, что в настоящее время в районе Демидовки противника нет, вся территория зачищена. "Отдельные просочившиеся мелкие группы численностью до 12 человек находятся в лесу южнее Поповки, они блокированы, ведется их уничтожение, проведена изоляция этих районов", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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вооруженные силы украины, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
Герасимов рассказал об уничтожении боевиков ВСУ в Белгородской области

Герасимов рассказал об уничтожении ВСУ, пытавшихся зайти в Белгородскую область

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Районы, куда вооруженные силы Украины пытались зайти в Белгородской области, изолированы, ведётся уничтожение противника, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
"Потерпев неудачу в курском приграничье, противник попытался осуществить прорыв в Белгородскую область, в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка. Попытки осуществить вклинивания на наши территории значительных сил противника были пресечены", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Герасимов отметил, что в настоящее время в районе Демидовки противника нет, вся территория зачищена. "Отдельные просочившиеся мелкие группы численностью до 12 человек находятся в лесу южнее Поповки, они блокированы, ведется их уничтожение, проведена изоляция этих районов", - добавил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБелгородская область
 
 
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