https://ria.ru/20250419/gerasimov-2012285440.html

Герасимов рассказал об уничтожении боевиков ВСУ в Белгородской области

Герасимов рассказал об уничтожении боевиков ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 19.04.2025

Герасимов рассказал об уничтожении боевиков ВСУ в Белгородской области

Районы, куда вооруженные силы Украины пытались зайти в Белгородской области, изолированы, ведётся уничтожение противника, заявил начальник Генерального штаба... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T16:56:00+03:00

2025-04-19T16:56:00+03:00

2025-04-19T17:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

белгородская область

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Районы, куда вооруженные силы Украины пытались зайти в Белгородской области, изолированы, ведётся уничтожение противника, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов."Потерпев неудачу в курском приграничье, противник попытался осуществить прорыв в Белгородскую область, в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка. Попытки осуществить вклинивания на наши территории значительных сил противника были пресечены", - сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Герасимов отметил, что в настоящее время в районе Демидовки противника нет, вся территория зачищена. "Отдельные просочившиеся мелкие группы численностью до 12 человек находятся в лесу южнее Поповки, они блокированы, ведется их уничтожение, проведена изоляция этих районов", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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вооруженные силы украины, белгородская область