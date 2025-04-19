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В России предложили учредить День памяти о Геноциде советского народа - РИА Новости, 19.04.2025
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05:16 19.04.2025 (обновлено: 05:21 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/genotsid-2012222550.html
В России предложили учредить День памяти о Геноциде советского народа
В России предложили учредить День памяти о Геноциде советского народа - РИА Новости, 19.04.2025
В России предложили учредить День памяти о Геноциде советского народа
Руководитель межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов направил обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T05:16:00+03:00
2025-04-19T05:21:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Руководитель межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов направил обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением учредить 19 апреля День памяти о Геноциде советского нарда во время ВОВ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Межрегиональное общественное движение "Здоровый выбор" обращается к вам с инициативой о закреплении на законодательном уровне 19 апреля как Дня памяти о Геноциде советского народа Германией и ее пособниками в ходе в ходе Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов. (кратко – День памяти о Геноциде советского нарда во время ВОВ)", - сказано в обращении. В документе отмечается, что 9 апреля текущего года Госдума приняла в третьем чтении закон "Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", и в данном законопроекте вводится сам термин "геноцид советского народа", а также описываются методы сохранения памяти о жертвах геноцида, порядок перезахоронения останков и меры по обеспечению сохранности этих захоронений или непогребенных останков, однако при этом в рамках проекта федерального закона так и не осуществлено официального утверждения Дня памяти о жертвах Геноцида народов СССР. Также сообщается, что при поддержке президента Российской Федерации в России уже несколько лет реализуется проект "Без срока давности", под патронажем этого проекта именно 19 апреля проходят различные мероприятия в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, именно поэтому официальное утверждение Дня памяти о жертвах Геноцида народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе ВОВ 1941-1945 годов 19 апреля обеспечит легитимность и широкое информационное освещение мероприятий, проводимых в этот день в память о геноциде предков не только в РФ, но и за рубежом.
https://ria.ru/20250419/pamyat-2011748741.html
https://ria.ru/20250409/gosduma-2010206616.html
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общество, германия, россия, ссср, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Германия, Россия, СССР, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В России предложили учредить День памяти о Геноциде советского народа

Корсунов предложил учредить 19 апреля День памяти о Геноциде советского нарлда

© РИА Новости / Александр Алпаткин | Перейти в медиабанкЦветок на мемориале памяти погибших в ВОВ
Цветок на мемориале памяти погибших в ВОВ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Александр Алпаткин
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Цветок на мемориале памяти погибших в ВОВ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Руководитель межрегионального общественного движения "Здоровый выбор" Александр Корсунов направил обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением учредить 19 апреля День памяти о Геноциде советского нарда во время ВОВ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Межрегиональное общественное движение "Здоровый выбор" обращается к вам с инициативой о закреплении на законодательном уровне 19 апреля как Дня памяти о Геноциде советского народа Германией и ее пособниками в ходе в ходе Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов. (кратко – День памяти о Геноциде советского нарда во время ВОВ)", - сказано в обращении.
Памятник детям на территории мемориального комплекса Концлагерь Красный в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
День единых действий в память о геноциде советского народа
Вчера, 00:39
В документе отмечается, что 9 апреля текущего года Госдума приняла в третьем чтении закон "Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", и в данном законопроекте вводится сам термин "геноцид советского народа", а также описываются методы сохранения памяти о жертвах геноцида, порядок перезахоронения останков и меры по обеспечению сохранности этих захоронений или непогребенных останков, однако при этом в рамках проекта федерального закона так и не осуществлено официального утверждения Дня памяти о жертвах Геноцида народов СССР.
Также сообщается, что при поддержке президента Российской Федерации в России уже несколько лет реализуется проект "Без срока давности", под патронажем этого проекта именно 19 апреля проходят различные мероприятия в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, именно поэтому официальное утверждение Дня памяти о жертвах Геноцида народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе ВОВ 1941-1945 годов 19 апреля обеспечит легитимность и широкое информационное освещение мероприятий, проводимых в этот день в память о геноциде предков не только в РФ, но и за рубежом.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Госдума приняла закон о памяти жертв геноцида советского народа
9 апреля, 12:30
 
ОбществоГерманияРоссияСССРВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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