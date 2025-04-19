Во Франции предложили радикальный вариант по Украине
Филиппо призвал прекратить поставки оружия Украине и поддержать усилия Трампа
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие на бронетранспортере
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие на бронетранспортере. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети X прекратить поставки оружия Киеву и поддержать усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
"Ни одного цента, ни оружия, ни одного солдата для войны на Украине!" — говорится в публикации.
"Ни одного цента, ни оружия, ни одного солдата для войны на Украине!" — говорится в публикации.
Политик призвал поддержать мирные переговоры, начатые главой Белого дома.
В четверг во Франции прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Госсекретарь Марко Рубио проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова об их результатах.
По его словам, контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
В четверг во Франции прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Госсекретарь Марко Рубио проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова об их результатах.
По его словам, контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.