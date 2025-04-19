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Во Франции предложили радикальный вариант по Украине - РИА Новости, 19.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/filippo-2012257158.html
Во Франции предложили радикальный вариант по Украине
Во Франции предложили радикальный вариант по Украине - РИА Новости, 19.04.2025
Во Франции предложили радикальный вариант по Украине
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети X прекратить поставки оружия Киеву и поддержать усилия президента США Дональда Трампа по... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T13:31:00+03:00
2025-04-19T13:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
дональд трамп
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети X прекратить поставки оружия Киеву и поддержать усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. "Ни одного цента, ни оружия, ни одного солдата для войны на Украине!" — говорится в публикации. Политик призвал поддержать мирные переговоры, начатые главой Белого дома. В четверг во Франции прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Госсекретарь Марко Рубио проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова об их результатах. По его словам, контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20250419/ukraina-2012248107.html
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в мире, украина, франция, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Дональд Трамп
Во Франции предложили радикальный вариант по Украине

Филиппо призвал прекратить поставки оружия Украине и поддержать усилия Трампа

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие на бронетранспортере
Украинские военнослужащие на бронетранспортере - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие на бронетранспортере. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети X прекратить поставки оружия Киеву и поддержать усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

"Ни одного цента, ни оружия, ни одного солдата для войны на Украине!" — говорится в публикации.
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Политик призвал поддержать мирные переговоры, начатые главой Белого дома.

В четверг во Франции прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Госсекретарь Марко Рубио проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова об их результатах.

По его словам, контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияДональд Трамп
 
 
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