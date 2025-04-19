https://ria.ru/20250419/filippo-2012257158.html

Во Франции предложили радикальный вариант по Украине

Во Франции предложили радикальный вариант по Украине - РИА Новости, 19.04.2025

Во Франции предложили радикальный вариант по Украине

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети X прекратить поставки оружия Киеву и поддержать усилия президента США Дональда Трампа по... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T13:31:00+03:00

2025-04-19T13:31:00+03:00

2025-04-19T13:31:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети X прекратить поставки оружия Киеву и поддержать усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. "Ни одного цента, ни оружия, ни одного солдата для войны на Украине!" — говорится в публикации. Политик призвал поддержать мирные переговоры, начатые главой Белого дома. В четверг во Франции прошли переговоры между представителями США, Британии, Франции, Германии и Украины. Госсекретарь Марко Рубио проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова об их результатах. По его словам, контакты состоялись в русле тематики консультаций, проводимых между Вашингтоном и Москвой, включая недавнюю беседу президента Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20250419/ukraina-2012248107.html

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в мире, украина, франция, дональд трамп