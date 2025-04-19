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Евродепутат: отказ Зеленского от перемирия покажет, что он хочет войны - РИА Новости, 19.04.2025
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22:08 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/evrodeputat-2012320849.html
Евродепутат: отказ Зеленского от перемирия покажет, что он хочет войны
Евродепутат: отказ Зеленского от перемирия покажет, что он хочет войны - РИА Новости, 19.04.2025
Евродепутат: отказ Зеленского от перемирия покажет, что он хочет войны
Возможный отказ Владимира Зеленского от предложенного Россией перемирия покажет всем украинцам, что он хочет продолжать войну, заявил РИА Новости евродепутат от РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T22:08:00+03:00
2025-04-19T22:08:00+03:00
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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Возможный отказ Владимира Зеленского от предложенного Россией перемирия покажет всем украинцам, что он хочет продолжать войну, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани. В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Если он (Зеленский - ред.) откажется от этого перемирия, это будет политическая ошибка, которая покажет, что в реальности он заинтересован в том, чтобы война продолжалась", - сказал политик. Мариани указал на то, что Зеленский после окончания войны рискует предстать перед судом за совершенные преступления."У него та же проблема, что и у Нетаньяху: в тот день, когда война прекратится, он предстанет перед судом", - сказал он.По его словам, "мы понимаем, что сегодня люди помалкивают", но уже звучат разговоры о необходимости его сменить.При этом он отметил, что перемирие - это "отличная новость", однако "экстремистская позиция Зеленского" и заявления тех в Европе, "кто хочет войны", заставляют относиться к нему с осторожностью. "Когда я вижу некоторых представителей властей в Европе и на Украине, которые заявляют, что мир невозможен, если мы не вернёмся к границам до 2014 года, я понимаю, что ситуация блокирована, мы находимся в ситуации полной нереалистичности", - сказал он.Издание Washington Post ранее написало, что Зеленский, по-видимому, отклонил предложение президента Путина о пасхальном перемирии после того, как он опубликовал пост , отметив, что украинские войска "сегодня продолжали активность на территории Курской области".
https://ria.ru/20250419/zelenskiy-2012311533.html
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в мире, россия, франция, украина, владимир зеленский, владимир путин, тьерри мариани
В мире, Россия, Франция, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Тьерри Мариани
Евродепутат: отказ Зеленского от перемирия покажет, что он хочет войны

Евродепутат Мариани: отказ Зеленского от перемирия будет политической ошибкой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 апр - РИА Новости. Возможный отказ Владимира Зеленского от предложенного Россией перемирия покажет всем украинцам, что он хочет продолжать войну, заявил РИА Новости евродепутат от Франции Тьерри Мариани.
В субботу президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России, при этом российский лидер отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
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"Если он (Зеленский - ред.) откажется от этого перемирия, это будет политическая ошибка, которая покажет, что в реальности он заинтересован в том, чтобы война продолжалась", - сказал политик.
Мариани указал на то, что Зеленский после окончания войны рискует предстать перед судом за совершенные преступления.
"У него та же проблема, что и у Нетаньяху: в тот день, когда война прекратится, он предстанет перед судом", - сказал он.
По его словам, "мы понимаем, что сегодня люди помалкивают", но уже звучат разговоры о необходимости его сменить.
При этом он отметил, что перемирие - это "отличная новость", однако "экстремистская позиция Зеленского" и заявления тех в Европе, "кто хочет войны", заставляют относиться к нему с осторожностью.
"Когда я вижу некоторых представителей властей в Европе и на Украине, которые заявляют, что мир невозможен, если мы не вернёмся к границам до 2014 года, я понимаю, что ситуация блокирована, мы находимся в ситуации полной нереалистичности", - сказал он.
Издание Washington Post ранее написало, что Зеленский, по-видимому, отклонил предложение президента Путина о пасхальном перемирии после того, как он опубликовал пост , отметив, что украинские войска "сегодня продолжали активность на территории Курской области".
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