Рейтинг@Mail.ru
Евраев: создаем комфортную среду для жизни в Ярославской области - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
16:40 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/evraev-2012282843.html
Евраев: создаем комфортную среду для жизни в Ярославской области
Евраев: создаем комфортную среду для жизни в Ярославской области - РИА Новости, 19.04.2025
Евраев: создаем комфортную среду для жизни в Ярославской области
Правительство Ярославской области создает комфортную, красивую и безопасную среду для жителей и гостей, приезжающих в Ярославскую область, заявил губернатор... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T16:40:00+03:00
2025-04-19T16:40:00+03:00
ярославская область
углич
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754269117_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_26792e11ed84a0a17a05353b51ab6dce.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Правительство Ярославской области создает комфортную, красивую и безопасную среду для жителей и гостей, приезжающих в Ярославскую область, заявил губернатор Михаил Евраев. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в своем отчете о работе правительства Ярославской области за 2024 год губернатор Михаил Евраев особое внимание уделил проектам благоустройства общественных пространств, создания пешеходных центров, архитектурной подсветки зданий, а также дорожному строительству. "Мы создаем комфортную, красивую и безопасную среду для жителей и гостей, приезжающих в Ярославскую область. И это имеет для людей огромное значение", – цитирует Евраева пресс-служба. Губернатор поблагодарил жителей региона, которые проявили активность во время всероссийского голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". В прошлом году участие в выборе территорий приняли около 200 тысяч человек. Ярославская область по этому показателю заняла первое место в ЦФО. В 2024 году в регионе благоустроено 35 парков, скверов, набережных и других общественных пространств. Кардинально преобразились Ростов Великий и Углич, в которых благоустроены парки и дороги. По словам Евраева, в этом году за счет областных средств в этих городах появятся фонтаны и дополнительные малые архитектурные формы. Глава региона рассказал, что в прошлом году удалось добиться выделения 1 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство нового коллектора в Ростове Великом, что станет началом благоустройства набережной озера Неро в городе. Также в этом году стартуют работы по созданию пешеходных центров в целом ряде населенных пунктов, отметил Михаил Евраев.
https://ria.ru/20241114/yaroslavl-1983636337.html
https://ria.ru/20241114/yaroslavl-1983846739.html
углич
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754269117_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fbdcfcab81b8a0dd0b4c148d0ade5aba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
углич, михаил евраев
Ярославская область, Углич, Михаил Евраев
Евраев: создаем комфортную среду для жизни в Ярославской области

Евраев: в Ярославской области создают комфортную, красивую и безопасную среду

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВрио губернатора Ярославской области Михаил Евраев
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Правительство Ярославской области создает комфортную, красивую и безопасную среду для жителей и гостей, приезжающих в Ярославскую область, заявил губернатор Михаил Евраев.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, в своем отчете о работе правительства Ярославской области за 2024 год губернатор Михаил Евраев особое внимание уделил проектам благоустройства общественных пространств, создания пешеходных центров, архитектурной подсветки зданий, а также дорожному строительству.
Вид набережной Ярославля - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Четыре общественных пространства благоустроят в Ярославском районе
14 ноября 2024, 00:01
"Мы создаем комфортную, красивую и безопасную среду для жителей и гостей, приезжающих в Ярославскую область. И это имеет для людей огромное значение", – цитирует Евраева пресс-служба.
Губернатор поблагодарил жителей региона, которые проявили активность во время всероссийского голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". В прошлом году участие в выборе территорий приняли около 200 тысяч человек. Ярославская область по этому показателю заняла первое место в ЦФО.
В 2024 году в регионе благоустроено 35 парков, скверов, набережных и других общественных пространств. Кардинально преобразились Ростов Великий и Углич, в которых благоустроены парки и дороги. По словам Евраева, в этом году за счет областных средств в этих городах появятся фонтаны и дополнительные малые архитектурные формы.
Глава региона рассказал, что в прошлом году удалось добиться выделения 1 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство нового коллектора в Ростове Великом, что станет началом благоустройства набережной озера Неро в городе. Также в этом году стартуют работы по созданию пешеходных центров в целом ряде населенных пунктов, отметил Михаил Евраев.
Города России. Ярославль - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Новые проекционные пешеходные переходы обустраивают в Ярославской области
14 ноября 2024, 21:23
 
Ярославская областьУгличМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала