https://ria.ru/20250419/evraev-2012282843.html

Евраев: создаем комфортную среду для жизни в Ярославской области

Евраев: создаем комфортную среду для жизни в Ярославской области - РИА Новости, 19.04.2025

Евраев: создаем комфортную среду для жизни в Ярославской области

Правительство Ярославской области создает комфортную, красивую и безопасную среду для жителей и гостей, приезжающих в Ярославскую область, заявил губернатор... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T16:40:00+03:00

2025-04-19T16:40:00+03:00

2025-04-19T16:40:00+03:00

ярославская область

углич

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 апр – РИА Новости. Правительство Ярославской области создает комфортную, красивую и безопасную среду для жителей и гостей, приезжающих в Ярославскую область, заявил губернатор Михаил Евраев. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в своем отчете о работе правительства Ярославской области за 2024 год губернатор Михаил Евраев особое внимание уделил проектам благоустройства общественных пространств, создания пешеходных центров, архитектурной подсветки зданий, а также дорожному строительству. "Мы создаем комфортную, красивую и безопасную среду для жителей и гостей, приезжающих в Ярославскую область. И это имеет для людей огромное значение", – цитирует Евраева пресс-служба. Губернатор поблагодарил жителей региона, которые проявили активность во время всероссийского голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". В прошлом году участие в выборе территорий приняли около 200 тысяч человек. Ярославская область по этому показателю заняла первое место в ЦФО. В 2024 году в регионе благоустроено 35 парков, скверов, набережных и других общественных пространств. Кардинально преобразились Ростов Великий и Углич, в которых благоустроены парки и дороги. По словам Евраева, в этом году за счет областных средств в этих городах появятся фонтаны и дополнительные малые архитектурные формы. Глава региона рассказал, что в прошлом году удалось добиться выделения 1 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство нового коллектора в Ростове Великом, что станет началом благоустройства набережной озера Неро в городе. Также в этом году стартуют работы по созданию пешеходных центров в целом ряде населенных пунктов, отметил Михаил Евраев.

https://ria.ru/20241114/yaroslavl-1983636337.html

https://ria.ru/20241114/yaroslavl-1983846739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

углич, михаил евраев