https://ria.ru/20250419/ekspert-2012323340.html

Европа будет подстрекать Киев к продолжению конфликта, считает эксперт

Европа будет подстрекать Киев к продолжению конфликта, считает эксперт - РИА Новости, 19.04.2025

Европа будет подстрекать Киев к продолжению конфликта, считает эксперт

Объявленное Россией пасхальное перемирие выгодно обеим сторонам, но Европа продолжит подстрекать Киев к продолжению конфликта, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T22:47:00+03:00

2025-04-19T22:47:00+03:00

2025-04-19T22:47:00+03:00

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СТАМБУЛ, 19 апр - РИА Новости. Объявленное Россией пасхальное перемирие выгодно обеим сторонам, но Европа продолжит подстрекать Киев к продолжению конфликта, заявил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Худой мир лучше войны. Это перемирие полезно обеим сторонам и даст им шанс задуматься. Однако Европа может продолжить провоцировать Украину и подзуживать ее затянуть конфликт, что очевидно из недавно обнародованных планов стран ЕС направить новые пакеты помощи Киеву", - заявил Бёгюрджю. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250419/pisatel-2012319748.html

https://ria.ru/20250419/peremirie-2012320344.html

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