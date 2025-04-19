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Европа будет подстрекать Киев к продолжению конфликта, считает эксперт - РИА Новости, 19.04.2025
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22:47 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/ekspert-2012323340.html
Европа будет подстрекать Киев к продолжению конфликта, считает эксперт
Европа будет подстрекать Киев к продолжению конфликта, считает эксперт - РИА Новости, 19.04.2025
Европа будет подстрекать Киев к продолжению конфликта, считает эксперт
Объявленное Россией пасхальное перемирие выгодно обеим сторонам, но Европа продолжит подстрекать Киев к продолжению конфликта, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T22:47:00+03:00
2025-04-19T22:47:00+03:00
в мире
россия
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СТАМБУЛ, 19 апр - РИА Новости. Объявленное Россией пасхальное перемирие выгодно обеим сторонам, но Европа продолжит подстрекать Киев к продолжению конфликта, заявил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Худой мир лучше войны. Это перемирие полезно обеим сторонам и даст им шанс задуматься. Однако Европа может продолжить провоцировать Украину и подзуживать ее затянуть конфликт, что очевидно из недавно обнародованных планов стран ЕС направить новые пакеты помощи Киеву", - заявил Бёгюрджю. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250419/pisatel-2012319748.html
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в мире, россия, украина, европа, владимир путин, сергей лавров, нато, евросоюз, пасхальное перемирие, объявленное путиным
В мире, Россия, Украина, Европа, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Европа будет подстрекать Киев к продолжению конфликта, считает эксперт

Эксперт Бёгюрджю: пасхальное перемирие выгодно обеим сторонам конфликта

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 19 апр - РИА Новости. Объявленное Россией пасхальное перемирие выгодно обеим сторонам, но Европа продолжит подстрекать Киев к продолжению конфликта, заявил РИА Новости турецкий эксперт по вопросам безопасности Мустафа Бёгюрджю.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
"Был прецедент": эксперт оценил готовность Киева соблюдать перемирие
Вчера, 21:53
"Худой мир лучше войны. Это перемирие полезно обеим сторонам и даст им шанс задуматься. Однако Европа может продолжить провоцировать Украину и подзуживать ее затянуть конфликт, что очевидно из недавно обнародованных планов стран ЕС направить новые пакеты помощи Киеву", - заявил Бёгюрджю.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
В ЕС ответили на вопрос о пасхальном перемирии словами о поддержке Киева
Вчера, 21:58
 
В миреРоссияУкраинаЕвропаВладимир ПутинСергей ЛавровНАТОЕвросоюзПасхальное перемирие, объявленное Путиным
 
 
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