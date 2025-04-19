Эксперт прокомментировал пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Политолог аль-Абиди: перемирие показывает стремление РФ к завершению конфликта
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие, объявленное в субботу президентом России Владимиром Путиным, демонстрирует стремление российского руководства к завершению конфликта, но на условиях, выдвинутых Москвой, заявил РИА Новости эксперт по международной политике, директор сирийского Центра "Итеджах" по международным исследованиям доктор Салем аль-Абиди.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
"Это перемирие демонстрирует стремление российского руководства к завершению конфликта но на условиях, выдвинутых Москвой, касающихся выполнения ряда основных требований, связанных прежде всего с искоренением нацизма на Украине и разоружением, а также снижением агрессивных военных возможностей украинской стороны", - сказал РИА Новости аль-Абиди.
По мнению эксперта, подобное решение является ответом на слова президента США Дональда Трампа, выразившего желание и уверенность в том, что можно достичь прекращения огня, особенно после последних соглашений, достигнутых между российской и американской сторонами в Саудовской Аравии. "Таким образом, это жест доброй воли с политической стороны", - добавил собеседник агентства.
"Эта российская инициатива отражает чувства и позицию России, исходящие от того, что российский и украинский народы - это один народ и принадлежат к одной русской православной церкви, поэтому этот шаг выражает сочувствие президента Путина к российскому и украинскому народам в условиях продолжающихся боев на фронтах в результате упрямства украинского руководства, особенно Владимира Зеленского, в вопросе переговоров и прекращения огня в соответствии с инициативой, предложенной президентом Трампом", - подчеркнул аль-Абиди.
Сирийский эксперт отметил гуманитарный аспект, который Путин выразил в своей инициативе, "исходящий из стремления российского руководства остановить кровопролитие на фронтах, учитывая, что российская армия достигла значительных полевых успехов в последние недели и месяцы".