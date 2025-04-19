Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал пасхальное перемирие, объявленное Путиным - РИА Новости, 19.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 19.04.2025
https://ria.ru/20250419/ekspert-2012307174.html
Эксперт прокомментировал пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Эксперт прокомментировал пасхальное перемирие, объявленное Путиным - РИА Новости, 19.04.2025
Эксперт прокомментировал пасхальное перемирие, объявленное Путиным
Пасхальное перемирие, объявленное в субботу президентом России Владимиром Путиным, демонстрирует стремление российского руководства к завершению конфликта, но... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T19:29:00+03:00
2025-04-19T19:29:00+03:00
в мире
россия
москва
украина
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_104:227:2944:1824_1920x0_80_0_0_030af6f13094a08e80e8b7e6de939169.jpg
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие, объявленное в субботу президентом России Владимиром Путиным, демонстрирует стремление российского руководства к завершению конфликта, но на условиях, выдвинутых Москвой, заявил РИА Новости эксперт по международной политике, директор сирийского Центра "Итеджах" по международным исследованиям доктор Салем аль-Абиди. В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. "Это перемирие демонстрирует стремление российского руководства к завершению конфликта но на условиях, выдвинутых Москвой, касающихся выполнения ряда основных требований, связанных прежде всего с искоренением нацизма на Украине и разоружением, а также снижением агрессивных военных возможностей украинской стороны", - сказал РИА Новости аль-Абиди. По мнению эксперта, подобное решение является ответом на слова президента США Дональда Трампа, выразившего желание и уверенность в том, что можно достичь прекращения огня, особенно после последних соглашений, достигнутых между российской и американской сторонами в Саудовской Аравии. "Таким образом, это жест доброй воли с политической стороны", - добавил собеседник агентства. "Эта российская инициатива отражает чувства и позицию России, исходящие от того, что российский и украинский народы - это один народ и принадлежат к одной русской православной церкви, поэтому этот шаг выражает сочувствие президента Путина к российскому и украинскому народам в условиях продолжающихся боев на фронтах в результате упрямства украинского руководства, особенно Владимира Зеленского, в вопросе переговоров и прекращения огня в соответствии с инициативой, предложенной президентом Трампом", - подчеркнул аль-Абиди. Сирийский эксперт отметил гуманитарный аспект, который Путин выразил в своей инициативе, "исходящий из стремления российского руководства остановить кровопролитие на фронтах, учитывая, что российская армия достигла значительных полевых успехов в последние недели и месяцы".
https://ria.ru/20250419/slutskiy-2012292583.html
https://ria.ru/20250419/peremirie-2012302210.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/08/2003799793_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_36c738e0d671371db84e3e95e9337538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Россия, Москва, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Эксперт прокомментировал пасхальное перемирие, объявленное Путиным

Политолог аль-Абиди: перемирие показывает стремление РФ к завершению конфликта

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Пасхальное перемирие, объявленное в субботу президентом России Владимиром Путиным, демонстрирует стремление российского руководства к завершению конфликта, но на условиях, выдвинутых Москвой, заявил РИА Новости эксперт по международной политике, директор сирийского Центра "Итеджах" по международным исследованиям доктор Салем аль-Абиди.
В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Слуцкий прокомментировал объявление пасхального перемирия
Вчера, 17:42
"Это перемирие демонстрирует стремление российского руководства к завершению конфликта но на условиях, выдвинутых Москвой, касающихся выполнения ряда основных требований, связанных прежде всего с искоренением нацизма на Украине и разоружением, а также снижением агрессивных военных возможностей украинской стороны", - сказал РИА Новости аль-Абиди.
По мнению эксперта, подобное решение является ответом на слова президента США Дональда Трампа, выразившего желание и уверенность в том, что можно достичь прекращения огня, особенно после последних соглашений, достигнутых между российской и американской сторонами в Саудовской Аравии. "Таким образом, это жест доброй воли с политической стороны", - добавил собеседник агентства.
"Эта российская инициатива отражает чувства и позицию России, исходящие от того, что российский и украинский народы - это один народ и принадлежат к одной русской православной церкви, поэтому этот шаг выражает сочувствие президента Путина к российскому и украинскому народам в условиях продолжающихся боев на фронтах в результате упрямства украинского руководства, особенно Владимира Зеленского, в вопросе переговоров и прекращения огня в соответствии с инициативой, предложенной президентом Трампом", - подчеркнул аль-Абиди.
Сирийский эксперт отметил гуманитарный аспект, который Путин выразил в своей инициативе, "исходящий из стремления российского руководства остановить кровопролитие на фронтах, учитывая, что российская армия достигла значительных полевых успехов в последние недели и месяцы".
Встреча Путина с Герасимовым, во время которой президент объявил о пасхальном перемирии - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Мировые СМИ сообщили о решении Путина объявить о пасхальном перемирии
Вчера, 19:00
 
В миреРоссияМоскваУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала