https://ria.ru/20250419/dtp-2012294519.html
На юге Москвы перевернулся автомобиль
На юге Москвы перевернулся автомобиль - РИА Новости, 19.04.2025
На юге Москвы перевернулся автомобиль
Автомобиль перевернулся на юге Москвы, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T17:59:00+03:00
2025-04-19T17:59:00+03:00
2025-04-19T17:59:00+03:00
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Автомобиль перевернулся на юге Москвы, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости. На улице Севанская на юге Москвы перевернулся автомобиль и врезался в другую припаркованную машину. На газоне около места ДТП лежит пострадавший. На место прибыл пожарный расчет. Движение по улице затруднено.
https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html
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происшествия, россия, москва, дтп
Происшествия, Россия, Москва, ДТП
На юге Москвы перевернулся автомобиль
На юге Москвы перевернулся автомобиль, есть пострадавшие