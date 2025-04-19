https://ria.ru/20250419/dtp-2012294519.html

На юге Москвы перевернулся автомобиль

На юге Москвы перевернулся автомобиль - РИА Новости, 19.04.2025

На юге Москвы перевернулся автомобиль

Автомобиль перевернулся на юге Москвы, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T17:59:00+03:00

2025-04-19T17:59:00+03:00

2025-04-19T17:59:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Автомобиль перевернулся на юге Москвы, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости. На улице Севанская на юге Москвы перевернулся автомобиль и врезался в другую припаркованную машину. На газоне около места ДТП лежит пострадавший. На место прибыл пожарный расчет. Движение по улице затруднено.

https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html

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происшествия, россия, москва, дтп